Похищённую в Крыму 26-летнюю девушку приговорили к 17 годам колонии по обвинению в государственной измене
Киев • УНН
26-летнюю Хатидже Буюхчан приговорили в Ростове к 17 годам за государственную измену и подготовку теракта. Независимого подтверждения обвинений нет.
российский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 26-летнюю крымчанку Хатидже Буюхчан к 17 годам колонии по обвинениям в государственной измене и подготовке теракта. Девушка исчезла в мае 2025 года, после чего стало известно о ее задержании российскими силовиками. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет УНН.
Детали
Помимо заключения, суд назначил Буюхчан штраф в размере 400 тысяч рублей.
По версии российского следствия, в 2024 году девушку якобы завербовала Служба безопасности Украины. В апреле 2025 года она якобы получила задание установить местонахождение автомобиля командира полка Черноморского флота рф.
Следователи утверждают, что после этого крымчанка приобрела компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а 5 мая перевезла их в тайник. Независимого подтверждения этих обвинений нет.
Что известно об исчезновении крымчанки
По информации "Медиазоны", утром 6 мая 2025 года Буюхчан выехала на автобусе из Старого Крыма в Симферополь, после чего перестала выходить на связь.
В России суд лишил Невзорова и его семью права пользоваться домом под Петербургом04.11.26, 02:05 • 10253 просмотра
На следующий день стало известно, что российские силовики задержали ее по протоколу о мелком хулиганстве.
Только 14 июля ФСБ россии публично сообщила о возбуждении уголовного дела против девушки и обнародовала видео с ее признательными показаниями. Обстоятельства получения этих показаний остаются неизвестными.
В декабре 2025 года российские власти внесли Буюхчан в перечень "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.
В итоге военный суд признал ее виновной по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта, назначив 17 лет лишения свободы.
В российском плену погибли более 200 украинцев05.11.26, 15:47 • 5250 просмотров