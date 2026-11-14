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Похищённую в Крыму 26-летнюю девушку приговорили к 17 годам колонии по обвинению в государственной измене

Киев • УНН

 • 728 просмотра

26-летнюю Хатидже Буюхчан приговорили в Ростове к 17 годам за государственную измену и подготовку теракта. Независимого подтверждения обвинений нет.

Похищённую в Крыму 26-летнюю девушку приговорили к 17 годам колонии по обвинению в государственной измене

российский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил 26-летнюю крымчанку Хатидже Буюхчан к 17 годам колонии по обвинениям в государственной измене и подготовке теракта. Девушка исчезла в мае 2025 года, после чего стало известно о ее задержании российскими силовиками. Об этом сообщает пресс-служба суда, пишет УНН.

Детали

Помимо заключения, суд назначил Буюхчан штраф в размере 400 тысяч рублей.

По версии российского следствия, в 2024 году девушку якобы завербовала Служба безопасности Украины. В апреле 2025 года она якобы получила задание установить местонахождение автомобиля командира полка Черноморского флота рф.

Следователи утверждают, что после этого крымчанка приобрела компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а 5 мая перевезла их в тайник. Независимого подтверждения этих обвинений нет.

Что известно об исчезновении крымчанки

По информации "Медиазоны", утром 6 мая 2025 года Буюхчан выехала на автобусе из Старого Крыма в Симферополь, после чего перестала выходить на связь.

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На следующий день стало известно, что российские силовики задержали ее по протоколу о мелком хулиганстве.

Только 14 июля ФСБ россии публично сообщила о возбуждении уголовного дела против девушки и обнародовала видео с ее признательными показаниями. Обстоятельства получения этих показаний остаются неизвестными.

В декабре 2025 года российские власти внесли Буюхчан в перечень "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

В итоге военный суд признал ее виновной по статьям о государственной измене и подготовке террористического акта, назначив 17 лет лишения свободы.

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Степан Гафтко

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