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Викрадену в Криму 26-річну дівчину засудили до 17 років колонії за звинуваченням у держзраді

Київ • УНН

 • 26 перегляди

26-річну Хатідже Буюхчан засудили в Ростові до 17 років за держзраду й підготовку теракту. Незалежного підтвердження звинувачень немає.

Викрадену в Криму 26-річну дівчину засудили до 17 років колонії за звинуваченням у держзраді

російський військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 26-річну кримчанку Хатідже Буюхчан до 17 років колонії за звинуваченнями у державній зраді та підготовці теракту. Дівчина зникла у травні 2025 року, після чого стало відомо про її затримання російськими силовиками. Про це повідомляє пресслужба суду, пише УНН.

Деталі

Окрім ув'язнення, суд призначив Буюхчан штраф у розмірі 400 тисяч рублів.

За версією російського слідства, у 2024 році дівчину нібито завербувала Служба безпеки України. У квітні 2025 року вона начебто отримала завдання встановити місцеперебування автомобіля командира полку Чорноморського флоту рф.

Слідчі стверджують, що після цього кримчанка придбала компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, а 5 травня перевезла їх до схованки. Незалежного підтвердження цих звинувачень немає.

Що відомо про зникнення кримчанки

За інформацією "Медіазони", вранці 6 травня 2025 року Буюхчан виїхала автобусом зі Старого Криму до Сімферополя, після чого перестала виходити на зв'язок.

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Наступного дня стало відомо, що російські силовики затримали її за протоколом про дрібне хуліганство.

Лише 14 липня ФСБ росії публічно повідомила про відкриття кримінальної справи проти дівчини та оприлюднила відео з її зізнавальними свідченнями. Обставини отримання цих свідчень залишаються невідомими.

У грудні 2025 року російська влада внесла Буюхчан до переліку "терористів та екстремістів" Росфінмоніторингу.

Зрештою військовий суд визнав її винною за статтями про державну зраду та підготовку терористичного акту, призначивши 17 років позбавлення волі.

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Степан Гафтко

КриміналСвіт
Теракт
Вибухи
Довічне позбавлення волі
Служба безпеки України
Сімферополь
Крим