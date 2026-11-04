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У росії суд позбавив Невзорова та його родину права користуватися будинком під петербургом

Київ • УНН

 • 1590 перегляди

Суд петербурга позбавив Невзорова, його родину права користуватися будинком і зняв їх із реєстрації. Раніше майно родини конфіскували.

У росії суд позбавив Невзорова та його родину права користуватися будинком під петербургом

Приморський районний суд санкт-петербурга задовольнив позов Росмайна та позбавив журналіста Олександра Невзорова, його дружину Лідію, сина Олександра і тещу Наталію Колесникову права користуватися житловим будинком у селищі Лисячий Ніс. Про це повідомила об'єднана пресслужба судів санкт-петербурга, пише УНН.

Деталі

Суд також постановив зняти всіх чотирьох із реєстраційного обліку за адресою будинку.

Суд позов задовольнив, визнавши відповідачів такими, що втратили право користування житловим будинком у селищі Лисячий Ніс, зі зняттям із реєстраційного обліку

– йдеться в повідомленні пресслужби.

Що відомо про переслідування родини Невзорових

У липні 2024 року російський суд визнав Олександра та Лідію Невзорових учасниками так званого "екстремістського об'єднання" та постановив конфіскувати на користь держави 3 земельні ділянки, житловий будинок, ще одну будівлю, автомобіль і 25% частки в компанії "Питер-Технопроект – Новые ресурсы".

Згодом суд також вилучив квартиру, яку Лідія Невзорова продала своїй матері, визнавши угоду фіктивною.

У травні 2025 року проти подружжя відкрили кримінальні справи за звинуваченням у "фінансуванні екстремістської діяльності". У серпні їх заочно заарештували, а 15 жовтня Олександра Невзорова внесли до російського переліку "терористів та екстремістів".

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Степан Гафтко

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