У росії суд позбавив Невзорова та його родину права користуватися будинком під петербургом

Приморський районний суд санкт-петербурга задовольнив позов Росмайна та позбавив журналіста Олександра Невзорова, його дружину Лідію, сина Олександра і тещу Наталію Колесникову права користуватися житловим будинком у селищі Лисячий Ніс. Про це повідомила об'єднана пресслужба судів санкт-петербурга, пише УНН.

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Суд також постановив зняти всіх чотирьох із реєстраційного обліку за адресою будинку.

Суд позов задовольнив, визнавши відповідачів такими, що втратили право користування житловим будинком у селищі Лисячий Ніс, зі зняттям із реєстраційного обліку – йдеться в повідомленні пресслужби.

Що відомо про переслідування родини Невзорових

У липні 2024 року російський суд визнав Олександра та Лідію Невзорових учасниками так званого "екстремістського об'єднання" та постановив конфіскувати на користь держави 3 земельні ділянки, житловий будинок, ще одну будівлю, автомобіль і 25% частки в компанії "Питер-Технопроект – Новые ресурсы".

Згодом суд також вилучив квартиру, яку Лідія Невзорова продала своїй матері, визнавши угоду фіктивною.

У травні 2025 року проти подружжя відкрили кримінальні справи за звинуваченням у "фінансуванні екстремістської діяльності". У серпні їх заочно заарештували, а 15 жовтня Олександра Невзорова внесли до російського переліку "терористів та екстремістів".

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