В России суд лишил Невзорова и его семью права пользоваться домом под Петербургом

Приморский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Росимущества и лишил журналиста Александра Невзорова, его жену Лидию, сына Александра и тещу Наталью Колесникову права пользоваться жилым домом в поселке Лисий Нос. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, пишет УНН.

Детали

Суд также постановил снять всех четверых с регистрационного учета по адресу дома.

Суд удовлетворил иск, признав ответчиков утратившими право пользования жилым домом в поселке Лисий Нос, со снятием с регистрационного учета – говорится в сообщении пресс-службы.

Что известно о преследовании семьи Невзоровых

В июле 2024 года российский суд признал Александра и Лидию Невзоровых участниками так называемого "экстремистского объединения" и постановил конфисковать в пользу государства 3 земельных участка, жилой дом, еще одно здание, автомобиль и 25% доли в компании "Питер-Технопроект – Новые ресурсы".

Позже суд также изъял квартиру, которую Лидия Невзорова продала своей матери, признав сделку фиктивной.

В мае 2025 года против супругов возбудили уголовные дела по обвинению в "финансировании экстремистской деятельности". В августе их заочно арестовали, а 15 октября Александра Невзорова внесли в российский перечень "террористов и экстремистов".

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