российского оппозиционера Надеждина осудили, что лишило его права баллотироваться в Госдуму

Российского политика Бориса Надеждина, который выступал против войны РФ в Украине и пытался баллотироваться на президентских выборах 2024 года, осудили за демонстрацию "экстремистской символики". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Суд признал 63-летнего Надеждина виновным из-за видео 2023 года, в котором он кратко показал фотографию покойного оппозиционера Алексея Навального. Ему назначили штраф в размере 1 тыс. рублей, а приговор лишил права участвовать в парламентских выборах в сентябре.

Сам Надеждин назвал дело абсурдным и заявил, что власти стремятся не допустить его до выборов.

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В январе 2024 года он собрал необходимые подписи для участия в президентских выборах, однако Верховный суд РФ признал часть из них недействительными, после чего политика не допустили к голосованию.

В прошлом месяце Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму, но Минюст РФ признал его "иностранным агентом". Associated Press отмечает, что приговор стал очередным шагом российских властей по подавлению оппозиции накануне парламентских выборов.

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