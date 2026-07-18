российского оппозиционера Надеждина осудили, что лишило его права баллотироваться в Госдуму

$44.620.1351.160.10
ukenru
17 июля, 18:34 • 7554 просмотра
Реорганизация ведомств: правительство восстановило Минагрополитики и создало Министерство по делам громад, территорий и ВПЛ
17 июля, 16:55 • 19522 просмотра
Удалось восстановить одно из ключевых доказательств - Генпрокурор обнародовал видео покушения на семью Ермолаева в Монако
17 июля, 16:35 • 19159 просмотра
Украина откроет архивы СБУ и СЗР по трагическим событиям XX века на Волыни - Зеленский
17 июля, 15:34 • 18353 просмотра
Сандра Аудкирк стала временной поверенной в делах США в Украине
17 июля, 14:53 • 20584 просмотра
Правительство назначило Хмару и.о. министра обороны, Сибигу - и.о. министра иностранных дел - Корецкий
17 июля, 13:54 • 25231 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты
17 июля, 12:08 • 21672 просмотра
Прах первого главы ОУН Евгена Коновальца перезахоронят в Украине - решение правительства
17 июля, 11:19 • 27744 просмотра
Зеленский назначает Клименко секретарем СНБО
17 июля, 11:18 • 22217 просмотра
ЕС ввел санкции против шести субъектов российского ВПК из-за ударов рф по Киеву
17 июля, 11:00 • 19898 просмотра
СБУ уничтожила российский самолет Ту-95 в энгельсе - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
0м/с
68%
750мм
Популярные новости
Зеленский провел совещание с Билецким по ситуации в Харьковской и Донецкой областях17 июля, 14:57 • 5644 просмотра
Договорились максимально сотрудничать, будут решения: Зеленский встретился с Сергеем "Флешем" Бескрестновым17 июля, 15:20 • 3608 просмотра
Исторические трагедии не должны разъединять народы: в Украине отреагировали на постановление Сейма Польши о Волынской трагедии17 июля, 16:20 • 4120 просмотра
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 12794 просмотра
Враг нанес удар по Харькову: один человек погиб, еще девять - получили ранения17 июля, 17:30 • 4902 просмотра
публикации
Куда пойти в Киеве 18-19 июляPhoto17 июля, 17:04 • 12811 просмотра
Украинская баллистика по москве и не только: какие цели смогут поразить ракеты17 июля, 13:54 • 25230 просмотра
Новое толкование задним числом: авиакомпаниям доначисляют налоги за лизинг самолетов за последние 7 летPhoto17 июля, 10:41 • 36116 просмотра
Камеры, лимиты и дополнительные проверки: что может измениться для пользователей терминалов16 июля, 19:30 • 42654 просмотра
Карьера в СБУ и участие в боевых операциях — что известно о Евгении Хмаре, которому поручили возглавить Минобороны16 июля, 19:11 • 47722 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Олег Кипер
Андрей Сибига
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Польша
Реклама
УНН Lite
Netflix признал использование ИИ в сотнях фильмов и сериалов17 июля, 13:57 • 12423 просмотра
Потребление пива переживает бум на ЧМ-2026, но глобальные продажи падают - AP17 июля, 13:42 • 15089 просмотра
Анджелина Джоли планирует покинуть Лос-Анджелес после совершеннолетия младших детей17 июля, 12:54 • 11865 просмотра
Сезон консервации в Украине: что заготавливают в июлеPhoto17 июля, 10:01 • 30111 просмотра
В Украине назвали самые популярные и редко используемые имена для детей17 июля, 07:59 • 30583 просмотра
Актуальное
Фильм
Boeing 737 MAX
Сериал
Социальная сеть
Дипломатка

российского оппозиционера Надеждина осудили, что лишило его права баллотироваться в Госдуму

Киев • УНН

 • 180 просмотра

Бориса Надеждина осудили за демонстрацию фото Навального. Приговор делает невозможным его участие в парламентских выборах в сентябре.

российского оппозиционера Надеждина осудили, что лишило его права баллотироваться в Госдуму

Российского политика Бориса Надеждина, который выступал против войны РФ в Украине и пытался баллотироваться на президентских выборах 2024 года, осудили за демонстрацию "экстремистской символики". Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Суд признал 63-летнего Надеждина виновным из-за видео 2023 года, в котором он кратко показал фотографию покойного оппозиционера Алексея Навального. Ему назначили штраф в размере 1 тыс. рублей, а приговор лишил права участвовать в парламентских выборах в сентябре.

Сам Надеждин назвал дело абсурдным и заявил, что власти стремятся не допустить его до выборов.

кремль теряет управляемость, чиновники и депутаты начали противоречить путину - разведка17.06.26, 15:22 • 12688 просмотров

В январе 2024 года он собрал необходимые подписи для участия в президентских выборах, однако Верховный суд РФ признал часть из них недействительными, после чего политика не допустили к голосованию.

В прошлом месяце Надеждин объявил о намерении баллотироваться в Госдуму, но Минюст РФ признал его "иностранным агентом". Associated Press отмечает, что приговор стал очередным шагом российских властей по подавлению оппозиции накануне парламентских выборов.

ЕС продлил санкции против россии до 2027 года из-за нарушений прав человека26.05.26, 23:45 • 4015 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Ассошиэйтед Пресс