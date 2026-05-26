ЕС продлил санкции против россии до 2027 года из-за нарушений прав человека

Совет Европейского Союза продлил до 28 мая 2027 года действие санкций против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека и репрессии в россии. Об этом сообщается на сайте Европейского совета, пишет УНН.

Детали

В ЕС отметили, что ограничительные меры касаются лиц, причастных к преследованию гражданского общества, демократической оппозиции, а также к подрыву демократии и верховенства права в рф. На данный момент санкции распространяются на 72 физических лица и одну организацию.

Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд

Лица и организации, внесенные в санкционный список ЕС, подпадают под замораживание активов. Гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять им финансирование.

В Минмолодежьспорта заявили, что снятие ограничений с представителей рф и беларуси является предательством Олимпийской хартии

Кроме того, в отношении подсанкционных лиц действует запрет на въезд и транзит через территорию ЕС. Также режим санкций предусматривает ограничения на экспорт в россию оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий или слежки за телекоммуникациями.

В Евросовете подчеркнули, что ЕС остается "непоколебимым в осуждении нарушений прав человека и репрессий в россии" и выразили обеспокоенность дальнейшим ухудшением ситуации, особенно на фоне войны рф против Украины.

Украина готовит новые пакеты санкций против РФ - Зеленский