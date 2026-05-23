Украина готовит новые пакеты санкций против РФ - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский анонсировал новые санкции против РФ и работу над вступлением в ЕС. Предложения Украины учтут в будущих ограничениях против агрессора.
Украина работает с европейскими партнерами над новыми пакетами санкций против россии. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Нужно, чтобы все формы санкций против россии и ее сообщников работали и в дальнейшем, и каждое ослабление санкций ослабляет также глобальную безопасность и откладывает мир. Сейчас мы работаем с европейскими партнерами, мы готовим новые пакеты санкций, и я благодарен партнерам, что украинские предложения учитываются
Он отметил, что Украина активно ведет дипломатическую работу с партнерами в Евросоюзе, чтобы приблизить членство Украины в ЕС.
Украина борется за свою жизнь, за свою независимость и за ту Европу, которая дольше всего живет в мире, защищает людей и жизнь, защищает культуру и именно благодаря такой защите имеет действительно глобальную роль. Без Украины не может быть полноценного европейского проекта, и присутствие Украины в ЕС также должно быть полноценным - полноправным. Важно открыть кластеры. Важно содержательно двигаться в переговорах. Важно работать на 100% ради безопасности и ради наших людей
Напомним
Президент Владимир Зеленский подписал указы о применении санкций в отношении оккупантов, ответственных за ракетные удары по территории Украины, и морских судов, являющихся частью теневого военно-логистического флота россии.