США передали Польше первую партию истребителей пятого поколения F-35

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Польша получила первые три истребителя F-35 от США. Это первые самолеты пятого поколения на восточном фланге НАТО для обнаружения угроз.

Фото: x.com/KosiniakKamysz

В пятницу, 22 мая, Польша получила первую партию из трех истребителей F-35, заказанных у США. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Х, передает УНН.

Детали

Добро пожаловать в Польшу. Три F-35 вместе в небе с нашими F-16

 - написал Косиняк-Камыш.

Он также отметил, что это первые истребители 5-го поколения на восточном фланге НАТО, способные обнаруживать угрозы прежде, чем сами будут замечены.

Для Польши это не только новое оборудование, но и вступление в узкую мировую лигу современных воздушных сил

- добавил Косиняк-Камыш.

Дополнение

Контракт на закупку 32 истребителей F-35 Польша подписала в 2020 году, а серийное производство самолетов для польских Воздушных сил стартовало в 2023-м.

Напомним

Воздушные силы Израиля получат две новые эскадрильи истребителей - одну эскадрилью F-15IA и одну эскадрилью F-35.

