США передали Польше первую партию истребителей пятого поколения F-35
Киев • УНН
Польша получила первые три истребителя F-35 от США. Это первые самолеты пятого поколения на восточном фланге НАТО для обнаружения угроз.
В пятницу, 22 мая, Польша получила первую партию из трех истребителей F-35, заказанных у США. Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в Х, передает УНН.
Детали
Добро пожаловать в Польшу. Три F-35 вместе в небе с нашими F-16
Он также отметил, что это первые истребители 5-го поколения на восточном фланге НАТО, способные обнаруживать угрозы прежде, чем сами будут замечены.
Для Польши это не только новое оборудование, но и вступление в узкую мировую лигу современных воздушных сил
Дополнение
Контракт на закупку 32 истребителей F-35 Польша подписала в 2020 году, а серийное производство самолетов для польских Воздушных сил стартовало в 2023-м.
Напомним
