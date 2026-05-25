В Минмолодежьспорта заявили, что снятие ограничений с представителей рф и беларуси является предательством Олимпийской хартии

Пока российские дроны и ракеты ежедневно разрушают украинские города, уничтожают спортивные школы и убивают атлетов, спортивные функционеры возвращают флаги и голос тем, кто является частью пропагандистской машины кремля. Это прямое предательство Олимпийской хартии и пощечина всему цивилизованному спортивному миру. Об этом говорится в заявлении Минмолодежьспорта Украины относительно решений международных спортивных федераций о снятии ограничений с представителей рф и беларуси, передает УНН.

Мировые спортивные институты продолжают сдавать свои моральные позиции. Мы видим, что все больше международных федераций сдаются перед давлением, деньгами и лоббизмом россии. Только из последнего – международные федерации гимнастики и борьбы разрешили представителям рф и беларуси выступать без ограничений

В Минмолодежьспорта добавили, что подобное решение в отношении беларуси приняли и Всемирная боксерская организация и Международный союз современного пятиборья.

Как отметили в ведомстве, Украина не имеет права просто развернуться и уйти с международных соревнований.

Мы не можем добровольно дарить врагу пустые пьедесталы и международные трибуны для их пропаганды. Наша стратегия – присутствовать, бороться и побеждать. Наша задача – завоевывать медали, поднимать украинский флаг и собирать мир вокруг нашего гимна. Каждая победа украинского атлета на арене – это самое громкое доказательство нашей стойкости

Системной остается работа с международными партнерами. Вместе с правительствами демократических стран и национальными федерациями Минмолодежьспорта продолжает действовать по трем направлениям:

Мы держали эту спортивную оборону годами, мы заставили мир прятать их флаги и гимны. Это был беспрецедентный кейс выдворения агрессора с мировой арены. Попытки россии вернуть свое влияние в международных федерациях были прогнозируемыми, поэтому наш ответ остается системным. Наше присутствие на соревнованиях, каждая украинская медаль и жесткая юридическая позиция – это наши базовые инструменты для защиты интересов наших спортсменов и государства