В Минмолодежьспорта заявили, что снятие ограничений с представителей рф и беларуси является предательством Олимпийской хартии

$44.260.0351.330.03
ukenru
10:09 • 9492 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
09:51 • 27118 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
08:48 • 16303 просмотра
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениевPhoto
24 мая, 11:46 • 32340 просмотра
Девушка в соцсетях рассказала, что ее свадебное платье сгорело во время атаки на Киев, десятки женщин готовы отдать свои
24 мая, 10:14 • 60868 просмотра
Самая масштабная атака на культурные учреждения Киева: повреждены Национальный художественный музей, филармония и операPhoto
Эксклюзив
24 мая, 09:48 • 45975 просмотра
Уникальное "полнолуние на королевских звездах": что оно принесет знакам зодиака с 25 по 31 мая
24 мая, 07:57 • 44925 просмотра
Здание МИД Украины впервые со времен Второй мировой пострадало от обстрела - СибигаPhoto
24 мая, 07:06 • 42895 просмотра
В Воздушных силах подтвердили, что рф ночью ударила "Орешником" по Украине
24 мая, 03:49 • 36580 просмотра
В Киеве в результате массированной атаки РФ погиб человек, пострадал 21, среди них подросток
23 мая, 23:12 • 39934 просмотра
Александр Усик техническим нокаутом победил Рико Верховена в бою у пирамид
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
44%
753мм
Популярные новости
«АТЕШ» заявил об успешных диверсиях перед ударом по крупнейшему нефтяному хранилищу КавказаVideo25 мая, 04:10 • 13483 просмотра
Что празднуют в Украине и мире 25 мая25 мая, 04:26 • 17533 просмотра
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 25011 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto25 мая, 07:13 • 30388 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 19774 просмотра
публикации
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений12:39 • 5360 просмотра
Триумф духа на паркете: ветераны на протезах поразили украинцев танцем, возвращающим к жизниPhoto12:30 • 6102 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?10:03 • 20318 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
Эксклюзив
09:51 • 27151 просмотра
Какие необычные типы браков существуют в современном миреPhoto25 мая, 07:13 • 30933 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Блогеры
Даниил Гетманцев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепр (город)
Иран
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Дональд Трамп-младший и Беттина Андерсон отпраздновали частную свадьбу на Багамах и поделились милым личным фотоPhoto25 мая, 05:55 • 25452 просмотра
Скарлетт Йоханссон поделилась, удается ли достичь баланса между работой и личной жизнью23 мая, 20:10 • 34300 просмотра
Тома Харди уволили из сериала "Мобленд"23 мая, 19:41 • 34978 просмотра
Эд Ширан покинул Warner Music после 15 лет сотрудничества23 мая, 19:18 • 33644 просмотра
Создатель «Вне кампуса» раскрыла, кто станет главными героями второго сезона23 мая, 18:41 • 40836 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
The New York Times
Беспилотный летательный аппарат
Дія (сервис)

В Минмолодежьспорта заявили, что снятие ограничений с представителей рф и беларуси является предательством Олимпийской хартии

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Минмолодежьспорта осудило снятие ограничений с атлетов рф и беларуси. Украина продолжит выступления на аренах для борьбы с российской пропагандой.

В Минмолодежьспорта заявили, что снятие ограничений с представителей рф и беларуси является предательством Олимпийской хартии

Пока российские дроны и ракеты ежедневно разрушают украинские города, уничтожают спортивные школы и убивают атлетов, спортивные функционеры возвращают флаги и голос тем, кто является частью пропагандистской машины кремля. Это прямое предательство Олимпийской хартии и пощечина всему цивилизованному спортивному миру. Об этом говорится в заявлении Минмолодежьспорта Украины относительно решений международных спортивных федераций о снятии ограничений с представителей рф и беларуси, передает УНН.

Мировые спортивные институты продолжают сдавать свои моральные позиции. Мы видим, что все больше международных федераций сдаются  перед давлением, деньгами и лоббизмом россии. Только из последнего – международные федерации гимнастики и борьбы разрешили представителям рф и беларуси выступать без ограничений 

- говорится в заявлении.

В Минмолодежьспорта добавили, что подобное решение в отношении беларуси приняли и Всемирная боксерская организация и Международный союз современного пятиборья.

Пока российские дроны и ракеты ежедневно разрушают украинские города, уничтожают спортивные школы и убивают наших атлетов, спортивные функционеры решили, что "спорт вне политики". Они возвращают флаги и голос тем, кто является частью пропагандистской машины Кремля. Это прямое предательство Олимпийской хартии и пощечина всему цивилизованному спортивному миру 

- говорится в заявлении.

Как отметили в ведомстве, Украина не имеет права просто развернуться и уйти с международных соревнований.

Мы не можем добровольно дарить врагу пустые пьедесталы и международные трибуны для их пропаганды. Наша стратегия – присутствовать, бороться и побеждать. Наша задача – завоевывать медали, поднимать украинский флаг и собирать мир вокруг нашего гимна. Каждая победа украинского атлета на арене –  это самое громкое доказательство нашей стойкости 

- говорится в заявлении.

Юниорскую сборную россии по волейболу допустили на турнир в Италии под флагом и гимном - ЦПД29.03.26, 10:52 • 8262 просмотра

Системной остается работа с международными партнерами. Вместе с правительствами демократических стран и национальными федерациями Минмолодежьспорта продолжает действовать по трем направлениям:

  1. Дипломатическая адвокация и правовой анализ: российская и белорусская символика должны быть изолированы. Вместе с юристами детально анализируют правовые аспекты решения международных федераций по возвращению россиян и белорусов. 
    1. Защита и безопасность атлетов на аренах: совместно с национальными федерациями инициируют пересмотр протоколов безопасности и этических протоколов на соревнованиях. Требуют официально зафиксировать право украинских спортсменов избегать любых контактов с представителями страны-агрессора и ее сателлитов, в том числе и право покидать пьедесталы почета без каких-либо санкций для украинской стороны.
      1. Фиксация преступлений: Украина продолжает документировать каждый разрушенный россией спортивный объект и каждую отнятую жизнь украинских спортсменов. Эти факты являются доказательной базой, чтобы держать правовой тыл, пока враг не понесет ответственность.

        Мы держали эту спортивную оборону годами, мы заставили мир прятать их флаги и гимны. Это был беспрецедентный кейс выдворения агрессора с мировой арены. Попытки россии вернуть свое влияние в международных федерациях были прогнозируемыми, поэтому наш ответ остается системным. Наше присутствие на соревнованиях, каждая украинская медаль и жесткая юридическая позиция – это наши базовые инструменты для защиты интересов наших спортсменов и государства 

        - резюмировали в Минмолодежьспорта.

        Европейская федерация гимнастики решила вернуть флаг и гимн спортсменам из рф и беларуси24.05.26, 12:24 • 4768 просмотров

        Антонина Туманова

        СпортПолитика
        российская пропаганда
        Война в Украине
        Беларусь
        Министерство молодежи и спорта Украины
        Украина