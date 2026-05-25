В Минмолодежьспорта заявили, что снятие ограничений с представителей рф и беларуси является предательством Олимпийской хартии
Киев • УНН
Минмолодежьспорта осудило снятие ограничений с атлетов рф и беларуси. Украина продолжит выступления на аренах для борьбы с российской пропагандой.
Пока российские дроны и ракеты ежедневно разрушают украинские города, уничтожают спортивные школы и убивают атлетов, спортивные функционеры возвращают флаги и голос тем, кто является частью пропагандистской машины кремля. Это прямое предательство Олимпийской хартии и пощечина всему цивилизованному спортивному миру. Об этом говорится в заявлении Минмолодежьспорта Украины относительно решений международных спортивных федераций о снятии ограничений с представителей рф и беларуси, передает УНН.
Мировые спортивные институты продолжают сдавать свои моральные позиции. Мы видим, что все больше международных федераций сдаются перед давлением, деньгами и лоббизмом россии. Только из последнего – международные федерации гимнастики и борьбы разрешили представителям рф и беларуси выступать без ограничений
В Минмолодежьспорта добавили, что подобное решение в отношении беларуси приняли и Всемирная боксерская организация и Международный союз современного пятиборья.
Пока российские дроны и ракеты ежедневно разрушают украинские города, уничтожают спортивные школы и убивают наших атлетов, спортивные функционеры решили, что "спорт вне политики". Они возвращают флаги и голос тем, кто является частью пропагандистской машины Кремля. Это прямое предательство Олимпийской хартии и пощечина всему цивилизованному спортивному миру
Как отметили в ведомстве, Украина не имеет права просто развернуться и уйти с международных соревнований.
Мы не можем добровольно дарить врагу пустые пьедесталы и международные трибуны для их пропаганды. Наша стратегия – присутствовать, бороться и побеждать. Наша задача – завоевывать медали, поднимать украинский флаг и собирать мир вокруг нашего гимна. Каждая победа украинского атлета на арене – это самое громкое доказательство нашей стойкости
Юниорскую сборную россии по волейболу допустили на турнир в Италии под флагом и гимном - ЦПД29.03.26, 10:52 • 8262 просмотра
Системной остается работа с международными партнерами. Вместе с правительствами демократических стран и национальными федерациями Минмолодежьспорта продолжает действовать по трем направлениям:
- Дипломатическая адвокация и правовой анализ: российская и белорусская символика должны быть изолированы. Вместе с юристами детально анализируют правовые аспекты решения международных федераций по возвращению россиян и белорусов.
- Защита и безопасность атлетов на аренах: совместно с национальными федерациями инициируют пересмотр протоколов безопасности и этических протоколов на соревнованиях. Требуют официально зафиксировать право украинских спортсменов избегать любых контактов с представителями страны-агрессора и ее сателлитов, в том числе и право покидать пьедесталы почета без каких-либо санкций для украинской стороны.
- Фиксация преступлений: Украина продолжает документировать каждый разрушенный россией спортивный объект и каждую отнятую жизнь украинских спортсменов. Эти факты являются доказательной базой, чтобы держать правовой тыл, пока враг не понесет ответственность.
Мы держали эту спортивную оборону годами, мы заставили мир прятать их флаги и гимны. Это был беспрецедентный кейс выдворения агрессора с мировой арены. Попытки россии вернуть свое влияние в международных федерациях были прогнозируемыми, поэтому наш ответ остается системным. Наше присутствие на соревнованиях, каждая украинская медаль и жесткая юридическая позиция – это наши базовые инструменты для защиты интересов наших спортсменов и государства
Европейская федерация гимнастики решила вернуть флаг и гимн спортсменам из рф и беларуси24.05.26, 12:24 • 4768 просмотров