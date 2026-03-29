Юниорскую сборную россии по волейболу допустили на турнир в Италии под флагом и гимном - ЦПД

Несмотря на агрессию официальной москвы против Украины, российский спорт постепенно возвращается на международную арену. В частности, женская юниорская сборная россии по волейболу примет участие в международном турнире Cornacchia World Cup, который состоится в итальянском Порденоне 3-6 апреля, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО Украины, передает УНН.

Там подчеркнули, что команда страны-агрессора будет играть под государственным флагом и гимном.

В ЦПД считают, что такой шаг создает опасный прецедент и подрывает саму логику санкций, поскольку взрослые сборные формально остаются отстраненными, тогда как юниоры уже возвращаются к международным соревнованиям с национальной символикой.

россия использует подобные кейсы в пропагандистских целях, подавая их как доказательство якобы "прорыва изоляции" и неэффективности санкций. Именно поэтому допуск спортсменов рф под государственной символикой имеет не только спортивное, но и выраженное политическое измерение - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Отметим, как следует из решения FIVB, в декабре 2025 года международная федерация волейбола разрешила молодежным и юниорским спортсменам с российскими и белорусскими паспортами участвовать в международных и континентальных возрастных соревнованиях. Это решение было принято после того, как Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК о допуске юных спортсменов из россии и беларуси к международному спорту без предварительных ограничений.

В то же время в Центре противодействия дезинформации акцентировали, что тезис о "спорте вне политики" в этом случае" - манипулятивный, ведь на международных соревнованиях спортсмены представляют прежде всего свое государство и выступают под его символикой. В случае с россией, которая ведет войну против Украины и продолжает убивать гражданских, такой допуск фактически игнорирует реальность войны и подрывает доверие к международному спорту.

Ранее Киев ввел санкции в отношении российских паралимпийцев, воевавших против Украины. Среди подсанкционных лиц оказались фехтовальщик, гребец и танкист.