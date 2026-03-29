Юніорську збірну росії з волейболу допустили на турнір в Італії під прапором і гімном - ЦПД

Фото: ЦПД РНБО України

Попри агресію офіційної москви проти України, російський спорт поступово повертається на міжнародну арену. Зокрема, жіноча юніорська збірна росії з волейболу візьме участь у міжнародному турнірі Cornacchia World Cup, який відбудеться в італійському Порденоне 3-6 квітня, повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО України, передає УНН.

Там наголосили, що команда країни-агресорки гратиме під державним прапором і гімном.

У ЦПД вважають, що такий крок створює небезпечний прецедент та підриває саму логіку санкцій, оскільки дорослі збірні формально залишаються відстороненими, тоді як юніори вже повертаються до міжнародних змагань із національною символікою.

росія використовує подібні кейси у пропагандистських цілях, подаючи їх як доказ нібито "прориву ізоляції" та неефективності санкцій. Саме тому допуск спортсменів рф під державною символікою має не лише спортивний, а й виразний політичний вимір - зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Зауважимо, як випливає з рішення FIVB, у грудні 2025 року міжнародна федерація волейболу дозволила молодіжним і юніорським спортсменам з російськими та білоруськими паспортами брати участь у міжнародних та континентальних вікових змаганнях. Це рішення ухвалили після того, як Олімпійський саміт підтримав рекомендацію виконкому МОК щодо допуску юних спортсменів із росії та білорусі до міжнародного спорту без попередніх обмежень.

Водночас у Центрі протидії дезінформації закцентували, що теза про "спорт поза політикою "у цьому випадку" - маніпулятивна, адже на міжнародних змаганнях спортсмени представляють насамперед свою державу та виступають під її символікою. У випадку з росією, яка веде війну проти України та продовжує вбивати цивільних, такий допуск фактично ігнорує реальність війни та підриває довіру до міжнародного спорту.

Раніше Київ запровадив санкції відносно російських паралімпійців, які воювали проти України. Серед підсанкційних осіб опинилися фехтувальник, веслувальник та танкіст.