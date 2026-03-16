Україна ввела санкції проти російських паралімпійців, які брали участь у війні

Київ запровадив санкції відносно російських паралімпійців, які воювали проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) з посиланням на Указ Президента України, інформує УНН.

Зазначається, що з-поміж тих, хто потрапив під дію санкцій – фехтувальник владислав шинкар (був заступником командира батальйону "восток"), веслувальник антон бушмакін (воював під Авдіївкою), та лучник циден генінов (танкіст, брав участь у наступі на Київщину).

кремль перетворив паралімпійський спорт на інструмент пропаганди, мета якого – легалізувати військових злочинців через спорт та зменшити міжнародний тиск на росію - констатували у ЦПД.

Збірна України відмовилася брати участь у церемонії закриття Паралімпійських ігор-2026. Причиною бойкоту церемонії закриття стала присутність на урочистостях делегацій росії та білорусі, яких допустили до змагань під власними прапорами.

