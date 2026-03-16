Украина ввела санкции против российских паралимпийцев, участвовавших в войне

$44.1650.96
ukenru
15 марта, 18:40 • 12208 просмотра
Гороскоп на 16 - 22 марта - когда начнется новый астрологический год
15 марта, 17:46 • 28253 просмотра
Израиль готовит масштабную военную кампанию против Ирана на три недели - CNN
15 марта, 13:39 • 25071 просмотра
Франция голосует на местных выборах - результат может повлиять на битву за Елисейский дворец
15 марта, 10:18 • 33617 просмотра
Киев ввел санкции против причастных к производству "Кометы" и "Орешника", а также паралимпийцев РФ
15 марта, 00:18 • 61028 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 57100 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 46694 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 36636 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
14 марта, 14:30 • 72524 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 68896 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
Рубрики
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
1.1м/с
76%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Канада и страны Северной Европы договорились о совместном военном производстве15 марта, 17:23 • 12960 просмотра
путин никогда не хотел прекращать войну с Украиной - Зеленский15 марта, 18:29 • 6916 просмотра
СБУ задержала сотрудника НАБУ в Сумах - стали известны причины15 марта, 19:11 • 6340 просмотра
Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи лечится в резиденции путина после ударов США и Израиля - СМИ15 марта, 19:37 • 8688 просмотра
Дональд Туск заявил о реальной угрозе выхода Польши из ЕвросоюзаPhoto15 марта, 21:10 • 5124 просмотра
публикации
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому14 марта, 13:14 • 68896 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов14 марта, 09:04 • 52030 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 61921 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 65985 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Блогеры
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян и Крис Дженнер опровергли сговор вокруг секс-видео15 марта, 10:00 • 28329 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси14 марта, 12:47 • 33234 просмотра
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэтVideo13 марта, 21:04 • 39803 просмотра
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз13 марта, 19:15 • 34388 просмотра
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенцаPhoto13 марта, 12:24 • 48258 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Ручная граната
Boeing P-8 Poseidon

Украина ввела санкции против российских паралимпийцев, участвовавших в войне

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Президент подписал указ об ограничениях в отношении атлетов РФ, воевавших против Украины. Среди подсанкционных лиц есть фехтовальщик, гребец и танкист врага.

Киев ввел санкции в отношении российских паралимпийцев, воевавших против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на Указ Президента Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что среди тех, кто попал под действие санкций – фехтовальщик Владислав Шинкарь (был заместителем командира батальона "Восток"), гребец Антон Бушмакин (воевал под Авдеевкой) и лучник Цыден Генинов (танкист, участвовал в наступлении на Киевскую область).

Кремль превратил паралимпийский спорт в инструмент пропаганды, цель которого – легализовать военных преступников через спорт и уменьшить международное давление на Россию

- констатировали в ЦПД.

Напомним

Сборная Украины отказалась участвовать в церемонии закрытия Паралимпийских игр-2026. Причиной бойкота церемонии закрытия стало присутствие на торжествах делегаций России и Беларуси, которых допустили к соревнованиям под собственными флагами.

Зеленский оценил участие россиян и успехи украинцев в Паралимпиаде 2026 года11.03.26, 11:30 • 4647 просмотров

Вадим Хлюдзинский

СпортПолитика
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Киев