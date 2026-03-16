Украина ввела санкции против российских паралимпийцев, участвовавших в войне

Киев ввел санкции в отношении российских паралимпийцев, воевавших против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) со ссылкой на Указ Президента Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что среди тех, кто попал под действие санкций – фехтовальщик Владислав Шинкарь (был заместителем командира батальона "Восток"), гребец Антон Бушмакин (воевал под Авдеевкой) и лучник Цыден Генинов (танкист, участвовал в наступлении на Киевскую область).

Кремль превратил паралимпийский спорт в инструмент пропаганды, цель которого – легализовать военных преступников через спорт и уменьшить международное давление на Россию - констатировали в ЦПД.

Напомним

Сборная Украины отказалась участвовать в церемонии закрытия Паралимпийских игр-2026. Причиной бойкота церемонии закрытия стало присутствие на торжествах делегаций России и Беларуси, которых допустили к соревнованиям под собственными флагами.

