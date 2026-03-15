Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026

Збірна України не братиме участі у церемонії закриття Паралімпійських ігор-2026. Про це повідомили у Національному паралімпійському комітеті України, пише УНН.

Деталі

Причиною бойкоту церемонії закриття стала присутність на урочистостях делегацій росії та білорусі, яких допустили до змагань під власними прапорами. Українська команда вважає таке рішення неприйнятним на тлі триваючої війни проти України.

На початку Ігор українська делегація також проігнорувала церемонію відкриття з тієї ж причини. Тоді урочистості не відвідали представники ще 15 країн.

Напередодні завершення змагань український паралижник Григорій Вовчинський заявляв, що команда розгляне питання бойкоту на загальному зібранні, наголосивши на неприйнятності участі поруч зі спортсменами з країн, які ведуть війну проти України.

На Паралімпійських іграх-2026 збірна України здобула 17 медалей, серед яких три золоті. У загальному медальному заліку команда посідає сьоме місце.

