Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026

$44.1650.96
ukenru
15 березня, 00:18
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
14 березня, 13:14
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному
14 березня, 07:48
Зеленський після масованої атаки рф вказав на потребу для Європи у виробництві ракет проти балістикиPhotoVideo
Ексклюзив
13 березня, 14:21
Долар по 44 гривні - валютна криза чи закономірний процес
Ексклюзив
13 березня, 12:53
Замовні кримінальні справи проти бізнесу сприймаються іноземними партнерами як ризики
Ексклюзив
13 березня, 10:42
Пальне в Україні подорожчало нерівномірно: де заправитись найдешевше
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
43%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Уряд виділяє 11,2 мільярда на захист критичної інфраструктури15 березня, 00:55 • 7100 перегляди
Ізраїль повідомив США про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів - ЗМІ15 березня, 01:31 • 9094 перегляди
Армія рф масово відводить техніку вглиб тилу через зростання втрат біля лінії фронту - "АТЕШ"15 березня, 02:08 • 16034 перегляди
Швейцарія заборонила проліт літаків США, пов'язаних із війною в Ірані15 березня, 02:43 • 6054 перегляди
ЦПД: росія запустила масштабну кампанію з дискредитації України в Європі05:32 • 10872 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 46163 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 44277 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 34110 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 44091 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 48556 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лев XIV
Олександр Сирський
То Лам
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Ізраїль
Європа
Реклама
УНН Lite
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 23209 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 30338 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 26074 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 39966 перегляди
Оригінальна подача страв, або як мімікрія інтегрувалася в кулінаріюPhoto13 березня, 09:57 • 62429 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Опалення
Золото
Financial Times

Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026

Київ • УНН

 • 1072 перегляди

Українська збірна не відвідає церемонію закриття Ігор через допуск агресорів під власними прапорами. Команда здобула 17 медалей та посіла сьоме місце.

Збірна України бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026
Фото: Національний паралімпійський комітет України

Збірна України не братиме участі у церемонії закриття Паралімпійських ігор-2026. Про це повідомили у Національному паралімпійському комітеті України, пише УНН.

Деталі

Причиною бойкоту церемонії закриття стала присутність на урочистостях делегацій росії та білорусі, яких допустили до змагань під власними прапорами. Українська команда вважає таке рішення неприйнятним на тлі триваючої війни проти України.

На початку Ігор українська делегація також проігнорувала церемонію відкриття з тієї ж причини. Тоді урочистості не відвідали представники ще 15 країн.

Напередодні завершення змагань український паралижник Григорій Вовчинський заявляв, що команда розгляне питання бойкоту на загальному зібранні, наголосивши на неприйнятності участі поруч зі спортсменами з країн, які ведуть війну проти України.

На Паралімпійських іграх-2026 збірна України здобула 17 медалей, серед яких три золоті. У загальному медальному заліку команда посідає сьоме місце.

Це вже не нейтралітет — це ганьба: Лубінець різко відреагував на заборону української символіки на Паралімпіаді12.03.26, 18:43 • 4650 переглядiв

Степан Гафтко

Спорт
Війна в Україні
Золото
Білорусь
Україна