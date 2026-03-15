15 марта, 00:18 • 25027 просмотра
Последний человек, от которого нам нужна помощь, это Зеленский - Трамп
14 марта, 18:43 • 35601 просмотра
ЕС продлил еще на полгода персональные санкции за агрессию против Украины
14 марта, 18:22 • 31314 просмотра
Нетаньяху инициировал переговоры с Зеленским для обсуждения сотрудничества по перехвату иранских дронов - СМИ
14 марта, 16:51 • 28139 просмотра
Нафтогаз и МИД раскрыли дипломатам 31 страны последствия атак на "Дружбу"Photo
Эксклюзив
14 марта, 14:30 • 46460 просмотра
День украинского добровольца: история военного Николая Волохова
14 марта, 13:14 • 44478 просмотра
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 24544 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 62522 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 89546 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 50484 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Главная
Сборная Украины будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Украинская сборная не посетит церемонию закрытия Игр из-за допуска агрессоров под собственными флагами. Команда завоевала 17 медалей и заняла седьмое место.

Сборная Украины не будет участвовать в церемонии закрытия Паралимпийских игр-2026. Об этом сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины, пишет УНН.

Детали

Причиной бойкота церемонии закрытия стало присутствие на торжествах делегаций России и Беларуси, которые были допущены к соревнованиям под собственными флагами. Украинская команда считает такое решение неприемлемым на фоне продолжающейся войны против Украины.

В начале Игр украинская делегация также проигнорировала церемонию открытия по той же причине. Тогда торжества не посетили представители еще 15 стран.

Накануне завершения соревнований украинский паралимпиец Григорий Вовчинский заявлял, что команда рассмотрит вопрос бойкота на общем собрании, подчеркнув неприемлемость участия рядом со спортсменами из стран, ведущих войну против Украины.

На Паралимпийских играх-2026 сборная Украины завоевала 17 медалей, среди которых три золотые. В общем медальном зачете команда занимает седьмое место.

Степан Гафтко

