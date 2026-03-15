Сборная Украины будет бойкотировать церемонию закрытия Паралимпиады-2026
Киев • УНН
Украинская сборная не посетит церемонию закрытия Игр из-за допуска агрессоров под собственными флагами. Команда завоевала 17 медалей и заняла седьмое место.
Сборная Украины не будет участвовать в церемонии закрытия Паралимпийских игр-2026. Об этом сообщили в Национальном паралимпийском комитете Украины, пишет УНН.
Детали
Причиной бойкота церемонии закрытия стало присутствие на торжествах делегаций России и Беларуси, которые были допущены к соревнованиям под собственными флагами. Украинская команда считает такое решение неприемлемым на фоне продолжающейся войны против Украины.
В начале Игр украинская делегация также проигнорировала церемонию открытия по той же причине. Тогда торжества не посетили представители еще 15 стран.
Накануне завершения соревнований украинский паралимпиец Григорий Вовчинский заявлял, что команда рассмотрит вопрос бойкота на общем собрании, подчеркнув неприемлемость участия рядом со спортсменами из стран, ведущих войну против Украины.
На Паралимпийских играх-2026 сборная Украины завоевала 17 медалей, среди которых три золотые. В общем медальном зачете команда занимает седьмое место.
