Украинцам запретили флаги и карту на форме во время игр в Милане

Мир позволяет символику страны-агрессора, но запрещает украинский флаг на соревновании в Милане. Это уже не нейтралитет — это позор. Так уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на действия профильных комитетов Паралимпийских игр, передает УНН.

Я честно не понимаю, как в 2026 году мир может так цинично вести себя со страной, которая 12-й год убивает и пытает гражданских. Которая совершила вооруженную агрессию и напала на мирную страну - отметил Лубинец.

По его словам, украинским спортсменам запретили форму с изображением карты Украины, поскольку ее якобы признали "политической". Также болельщикам не разрешали приносить украинские флаги на трибуны.

"На Паралимпийских играх украинским спортсменам запретили форму с картой Украины, потому что она якобы "политическая". Нашим болельщикам не разрешали проносить украинские флаги на трибуны", – написал Лубинец.

В то же время, по его словам, российские и белорусские спортсмены могут выступать с национальной символикой.

"Зато российские и белорусские спортсмены могут выступать со своими флагами, цветами и даже слушать свой гимн в случае победы. Это нонсенс", – подчеркнул омбудсмен.

Лубинец подчеркнул, что такая практика не имеет ничего общего с нейтралитетом.

"Это уже не нейтралитет – это лицемерие", – заявил он.

Уполномоченный также призвал профильные комитеты Олимпийских и Паралимпийских игр пересмотреть свою политику в отношении символики и сделать публичное заявление с осуждением действий россии.

"Призываю профильные комитеты пересмотреть свою политику и сделать публичное заявление, в котором осудить действия россии, а также призвать прекратить обстрелы мирных городов и освободить украинских спортсменов из российского плена", – добавил Лубинец.

Напомним

Национальный паралимпийский комитет Украины и национальная паралимпийская команда Украины заявили, что с самого начала XIV зимних Паралимпийских игр национальная паралимпийская команда Украины, ее спортсмены и тренеры подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) и оргкомитета Игр.

В МИД и Минспорта решительно осудили пренебрежение Международного паралимпийского комитета к украинским спортсменам