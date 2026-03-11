$43.860.0351.040.33
Паралімпійський комітет України заявляє про системний тиск МПК на представників національної команди

Київ • УНН

 • 5376 перегляди

Національна паралімпійська команда України заявила про систематичний тиск з боку МПК та оргкомітету Ігор. Це стосується спортсменів та тренерів.

Паралімпійський комітет України заявляє про системний тиск МПК на представників національної команди

Національний паралімпійський комітет України і національна паралімпійська команда України заявили, що з самого початку XIV зимових Паралімпійських ігор національна паралімпійська команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та оргкомітету Ігор. Офіційне повідомлення 11 березня оприлюднили на сайті НПК  України, пише УНН.

Керівництво команди і її члени намагались уникати радикальної реакції на зазначені прояви цього тиску, сподіваючись, що вони носять випадковий характер і не мають упередженого спрямування по відношенню до української команди. Однак останні події засвідчили, що ці прояви мають систематичний характер і набувають критичного та ганебного характеру по відношенню і до команди, і до її членів

- підкреслили в НПК України.

Україна навела чотири приклади тиску на національну команду:

1. Українська паралімпійська команда з дозволу представника Оргкомітету вивісила на будинку, де вона проживає, український прапор, який команда вивішувала на будинках проживання на чотирьох останніх Паралімпійських іграх – без заперечень з боку керівництва МПК і Оргкомітету. 

Через деякий час після розміщення прапора з’явився представник Оргкомітету і примусив його зняти. На запитання керівництва команди, чому і на якій конкретній підставі регламенту це зроблено, — відповіді не було.

Більш як два дні представники МПК нам постійно говорили про те, що вони думають над тим, де українській команді буде дозволено вивісити прапор на будинку, де проживає команда. Нарешті прапор України дозволили розмістити там, де його менше видно

- повідомили представники України.

2. Кожного вечора команда збирається на 10–15 хвилин у загальному холі будинку, де ми проживаємо разом з іншими командами, для короткого підбивання підсумків і визначення планів на наступний день. 

І у зв’язку з цим – кожного дня представники Оргкомітету і МПК чинять тиск на команду і її членів про недопустимість цього короткого зібрання як такого, що заборонено незрозуміло яким документом чи регламентом.

Зеленський оцінив участь росіян та успіхи українців у Паралімпіаді 2026 року11.03.26, 11:30 • 2282 перегляди

3. На церемонії нагородження нашої чемпіонки Олександри Кононової представник МПК жорстко намагався відібрати маленькі сережки з прапором України, на якому було написано "Stop War".

Нашу чемпіонку примусили зняти сережки, не пояснюючи, в чому причина небезпеки жіночої прикраси для церемонії вручення медалі чемпіонки Паралімпійських ігор

- йдеться у повідомленні.

4.Особливо національну паралімпійську команду України вразив цинічний і протиправний прояв представників МПК та Оргкомітету щодо сім’ї чемпіона і призера XIV Зимової Паралімпіади Тараса Радя. 

Українська родина паралімпійця Тараса Радя виїхала з Тернопільщини, щоб підтримати його в боротьбі за переможний український результат. Сім’я, що складається з восьми людей, сама купила квитки і спробувала потрапити на глядацьку трибуну змагань з біатлону, щоб побачити свого рідного спортсмена у його боротьбі за перемогу.

Представники МПК і Оргкомітету відібрали у родини чемпіона українські прапори, у жінок родини було відібрано жіночі хустки з українським національним орнаментом і було заявлено, що так робиться відповідно до правил МПК

- повідомили в Національному паралімпійському комітеті.

Національний паралімпійський комітет України вимагає від керівництва МПК розпочати процес повернення до положень Конституції МПК, і відповідно до них скоординувати діяльність виконавчих органів МПК під час реалізації їхніх функцій на XIV Зимових Паралімпійських Іграх.

Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф11.03.26, 12:48 • 6326 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоСпорт
Війна в Україні
Україна