Паралимпийский комитет Украины заявляет о системном давлении МПК на представителей национальной команды

Национальный паралимпийский комитет Украины и национальная паралимпийская команда Украины заявили, что с самого начала XIV зимних Паралимпийских игр национальная паралимпийская команда Украины, ее спортсмены и тренеры подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) и оргкомитета Игр. Официальное сообщение 11 марта обнародовали на сайте НПК Украины, пишет УНН.

Руководство команды и ее члены пытались избегать радикальной реакции на указанные проявления этого давления, надеясь, что они носят случайный характер и не имеют предвзятой направленности по отношению к украинской команде. Однако последние события показали, что эти проявления носят систематический характер и приобретают критический и позорный характер по отношению и к команде, и к ее членам - подчеркнули в НПК Украины.

Украина привела четыре примера давления на национальную команду:

1. Украинская паралимпийская команда с разрешения представителя Оргкомитета вывесила на здании, где она проживает, украинский флаг, который команда вывешивала на зданиях проживания на четырех последних Паралимпийских играх – без возражений со стороны руководства МПК и Оргкомитета.

Через некоторое время после размещения флага появился представитель Оргкомитета и принудил его снять. На вопрос руководства команды, почему и на каком конкретном основании регламента это сделано, — ответа не было.

Более двух дней представители МПК нам постоянно говорили о том, что они думают над тем, где украинской команде будет разрешено вывесить флаг на здании, где проживает команда. Наконец флаг Украины разрешили разместить там, где его меньше видно - сообщили представители Украины.

2. Каждый вечер команда собирается на 10–15 минут в общем холле дома, где мы проживаем вместе с другими командами, для короткого подведения итогов и определения планов на следующий день.

И в связи с этим – каждый день представители Оргкомитета и МПК оказывают давление на команду и ее членов о недопустимости этого короткого собрания как такого, что запрещено непонятно каким документом или регламентом.

3. На церемонии награждения нашей чемпионки Александры Кононовой представитель МПК жестко пытался отобрать маленькие серьги с флагом Украины, на котором было написано "Stop War".

Нашу чемпионку заставили снять серьги, не объясняя, в чем причина опасности женского украшения для церемонии вручения медали чемпионки Паралимпийских игр - говорится в сообщении.

4.Особенно национальную паралимпийскую команду Украины поразило циничное и противоправное проявление представителей МПК и Оргкомитета в отношении семьи чемпиона и призера XIV Зимней Паралимпиады Тараса Радя.

Украинская семья паралимпийца Тараса Радя выехала из Тернопольщины, чтобы поддержать его в борьбе за победный украинский результат. Семья, состоящая из восьми человек, сама купила билеты и попыталась попасть на зрительскую трибуну соревнований по биатлону, чтобы увидеть своего родного спортсмена в его борьбе за победу.

Представители МПК и Оргкомитета отобрали у семьи чемпиона украинские флаги, у женщин семьи были отобраны женские платки с украинским национальным орнаментом и было заявлено, что так делается в соответствии с правилами МПК - сообщили в Национальном паралимпийском комитете.

Национальный паралимпийский комитет Украины требует от руководства МПК начать процесс возвращения к положениям Конституции МПК, и в соответствии с ними скоординировать деятельность исполнительных органов МПК во время реализации их функций на XIV Зимних Паралимпийских Играх.

