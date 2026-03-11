Паралимпийский комитет Украины заявляет о системном давлении МПК на представителей национальной команды
Национальная паралимпийская команда Украины заявила о систематическом давлении со стороны МПК и оргкомитета Игр. Это касается спортсменов и тренеров.
Национальный паралимпийский комитет Украины и национальная паралимпийская команда Украины заявили, что с самого начала XIV зимних Паралимпийских игр национальная паралимпийская команда Украины, ее спортсмены и тренеры подвергаются систематическому давлению со стороны представителей Международного паралимпийского комитета (МПК) и оргкомитета Игр. Официальное сообщение 11 марта обнародовали на сайте НПК Украины, пишет УНН.
Руководство команды и ее члены пытались избегать радикальной реакции на указанные проявления этого давления, надеясь, что они носят случайный характер и не имеют предвзятой направленности по отношению к украинской команде. Однако последние события показали, что эти проявления носят систематический характер и приобретают критический и позорный характер по отношению и к команде, и к ее членам
Украина привела четыре примера давления на национальную команду:
1. Украинская паралимпийская команда с разрешения представителя Оргкомитета вывесила на здании, где она проживает, украинский флаг, который команда вывешивала на зданиях проживания на четырех последних Паралимпийских играх – без возражений со стороны руководства МПК и Оргкомитета.
Через некоторое время после размещения флага появился представитель Оргкомитета и принудил его снять. На вопрос руководства команды, почему и на каком конкретном основании регламента это сделано, — ответа не было.
Более двух дней представители МПК нам постоянно говорили о том, что они думают над тем, где украинской команде будет разрешено вывесить флаг на здании, где проживает команда. Наконец флаг Украины разрешили разместить там, где его меньше видно
2. Каждый вечер команда собирается на 10–15 минут в общем холле дома, где мы проживаем вместе с другими командами, для короткого подведения итогов и определения планов на следующий день.
И в связи с этим – каждый день представители Оргкомитета и МПК оказывают давление на команду и ее членов о недопустимости этого короткого собрания как такого, что запрещено непонятно каким документом или регламентом.
3. На церемонии награждения нашей чемпионки Александры Кононовой представитель МПК жестко пытался отобрать маленькие серьги с флагом Украины, на котором было написано "Stop War".
Нашу чемпионку заставили снять серьги, не объясняя, в чем причина опасности женского украшения для церемонии вручения медали чемпионки Паралимпийских игр
4.Особенно национальную паралимпийскую команду Украины поразило циничное и противоправное проявление представителей МПК и Оргкомитета в отношении семьи чемпиона и призера XIV Зимней Паралимпиады Тараса Радя.
Украинская семья паралимпийца Тараса Радя выехала из Тернопольщины, чтобы поддержать его в борьбе за победный украинский результат. Семья, состоящая из восьми человек, сама купила билеты и попыталась попасть на зрительскую трибуну соревнований по биатлону, чтобы увидеть своего родного спортсмена в его борьбе за победу.
Представители МПК и Оргкомитета отобрали у семьи чемпиона украинские флаги, у женщин семьи были отобраны женские платки с украинским национальным орнаментом и было заявлено, что так делается в соответствии с правилами МПК
Национальный паралимпийский комитет Украины требует от руководства МПК начать процесс возвращения к положениям Конституции МПК, и в соответствии с ними скоординировать деятельность исполнительных органов МПК во время реализации их функций на XIV Зимних Паралимпийских Играх.
