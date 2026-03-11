Зеленский оценил участие россиян и успехи украинцев в Паралимпиаде 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал участие в Паралимпийских играх украинцев, а также россиян под своими флагами впервые с 2014 года. Об этом он заявил в интервью журналисту Кейлину Робертсону, передает УНН.

Детали

Как отметил Зеленский, участие в крупных спортивных событиях - это способ усилить свое влияние, ведь аудитория, к которой можно обратиться, очень велика. По его словам, россии нужно, чтобы там был ее флаг, а также - победы, чтобы показать, что она не изолирована от мира, несмотря на агрессию против Украины.

Зеленский отметил, что Украина должна действовать против россиян теми инструментами, которые есть у нее.

Мы поднимаем эту тему каждый раз, когда это уместно. Мы стараемся сплотить союзников против решений Международного олимпийского комитета и Международного паралимпийского комитета, которые разрешают участие россиян - заявил глава государства.

Также он отметил, что украинские спортсмены на Паралимпийских играх, среди которых есть и ветераны российско-украинской войны - очень сильные.

Победы, которых они достигают, и медали, которые они привозят, важны не только для них, но и для Украины как государства. Они делают большое дело, ведь это также удар по россиянам. Надеюсь, мы победим - заявил Зеленский.

Напомним

Сборная Украины вышла в лидеры медального зачета Паралимпийских игр-2026 после завершения первого соревновательного дня. Украинские парабиатлонисты завоевали шесть наград, среди которых три золотые медали.