Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня
Київ • УНН
Українські парабіатлоністи вибороли шість нагород, серед яких три золоті медалі. Збірна України посіла перше місце в заліку, випередивши команду Китаю.
Збірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня. Про це повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.
Деталі
У перший день змагань Україна виступила у п'яти парабіатлонних гонках. "Синьо-жовтій" команді вдалося вибороти шість нагород.
Одразу трьом українцям вдалося стати паралімпійськими чемпіонами. Причому українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.
Медалі України в перший день змагань:
- "золото": Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);
- "срібло": Ярослав Решетинський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);
- "бронза": Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору).
Із шістьма медалями, три з яких - золоті збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За загальною кількістю медалей українці зараз ідуть пліч-о-пліч із командою Китаю.
Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня:
- Україна - 6 нагород (3 золоті, 1 срібна, 2 бронзові)
- Китай - 6 (2, 2, 2);
- Австрія - 2 (2, 0, 0);
- США - 2 (1, 1, 0);
- Німеччина - 4 (1, 0, 3);
- Норвегія - 1 (1, 0, 0);
- Швейцарія - 1 (1, 0, 0);
- Швеція - 1 (1, 0, 0);
- Канада - 3 (0, 2, 1);
- Франція - 2 (0, 2, 0) .
