Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 15622 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 35448 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 24781 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 26816 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 45812 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 55717 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 62914 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44674 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 85313 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30438 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Ексклюзиви
Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Українські парабіатлоністи вибороли шість нагород, серед яких три золоті медалі. Збірна України посіла перше місце в заліку, випередивши команду Китаю.

Україна очолила медальний залік Паралімпіади-2026 після першого змагального дня

Збірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня. Про це повідомляє "Суспільне Спорт", пише УНН.

Деталі

У перший день змагань Україна виступила у п'яти парабіатлонних гонках. "Синьо-жовтій" команді вдалося вибороти шість нагород.

Одразу трьом українцям вдалося стати паралімпійськими чемпіонами. Причому українські парабіатлоністи вибороли нагороди в усіх трьох класах.

Медалі України в перший день змагань:

  • "золото": Тарас Радь (біатлон, спринт, клас сидячи), Олександра Кононова (біатлон, спринт, клас стоячи), Олександр Казік (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);
    • "срібло": Ярослав Решетинський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору);
      • "бронза": Людмила Ляшенко (біатлон, спринт, клас стоячи), Анатолій Ковалевський (біатлон, спринт, клас з порушеннями зору).

        Із шістьма медалями, три з яких - золоті збірна України очолила залік Паралімпійських ігор. За загальною кількістю медалей українці зараз ідуть пліч-о-пліч із командою Китаю.

        Медальний залік Паралімпіади-2026 після першого дня:

        • Україна - 6 нагород (3 золоті, 1 срібна, 2 бронзові)
          • Китай - 6 (2, 2, 2);
            • Австрія - 2 (2, 0, 0);
              • США - 2 (1, 1, 0);
                • Німеччина - 4 (1, 0, 3);
                  • Норвегія - 1 (1, 0, 0);
                    • Швейцарія - 1 (1, 0, 0);
                      • Швеція - 1 (1, 0, 0);
                        • Канада - 3 (0, 2, 1);
                          • Франція - 2 (0, 2, 0) .

                            Прапор України винесли на відкритті Паралімпіади-2026, попри бойкот української збірної07.03.26, 15:37 • 3422 перегляди

                            Ольга Розгон

                            Спорт
                            Золото
                            Австрія
                            Швейцарія
                            Канада
                            Франція
                            Швеція
                            Норвегія
                            Німеччина
                            Китай
                            Сполучені Штати Америки
                            Україна