Прапор України винесли на відкритті Паралімпіади-2026, попри бойкот української збірної

Прапор України винесли під час церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор, попри рішення української збірної бойкотувати захід. Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що національна команда України відмовилася брати участь у церемонії відкриття на знак протесту проти рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити до Ігор-2026 спортсменів з росії та білорусі.

За інформацією міністерства, на офіційному рівні участі у церемонії також не брали представники Європейського Союзу та ще 16 країн. Крім того, низка держав відмовилася транслювати відкриття Паралімпіади на знак солідарності з Україною.

Водночас російська делегація, яка вперше з 2014 року вийшла на парад націй зі своїм прапором, була освистана глядачами на арені Верони.

Українські паралімпійці натомість звернулися до вболівальників під час прямого телемосту між Італією та Україною. Спортсмени пообіцяли гідно представити країну на змаганнях попри провокації з боку країни-агресора.

Свою обіцянку вони вже підтвердили на старті змагань – українська команда здобула золоту медаль у першій же гонці з парабіатлону.

Нагадаємо

Збірна України остаточно сформувала заявку на Паралімпійські ігри-2026, виборовши 25 ліцензій, що є найкращим показником в історії. 35 атлетів змагатимуться у чотирьох видах спорту, включаючи дев'ять дебютантів.