Прапор України винесли на відкритті Паралімпіади-2026, попри бойкот української збірної

Ексклюзив
13:30 • 412 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
12:32 • 5264 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
10:22 • 12260 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
10:06 • 15126 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 36300 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 51532 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 58348 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 43600 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 76576 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 29775 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Популярнi новини
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
Світові ціни на нафту та газ б'ють багаторічні рекорди через війну з Іраном
Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війни
19 з 29 ракет і 453 з 480 дронів знешкодили під час російської атаки, рф атакувала "Цирконами"
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрюс Кубілюс
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Іран
Житомирська область
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесі
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"
Техніка
Опалення
Фільм
Соціальна мережа
«Калібр» (сімейство ракет)

Прапор України винесли на відкритті Паралімпіади-2026, попри бойкот української збірної

Київ • УНН

 • 130 перегляди

Українська команда бойкотувала відкриття через допуск росіян, але прапор винесли. Глядачі освистали делегацію рф, а Україна вже здобула перше золото.

Прапор України винесли на відкритті Паралімпіади-2026, попри бойкот української збірної

Прапор України винесли під час церемонії відкриття XIV зимових Паралімпійських ігор, попри рішення української збірної бойкотувати захід. Про це повідомили у міністерстві молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що національна команда України відмовилася брати участь у церемонії відкриття на знак протесту проти рішення Міжнародного паралімпійського комітету допустити до Ігор-2026 спортсменів з росії та білорусі.

За інформацією міністерства, на офіційному рівні участі у церемонії також не брали представники Європейського Союзу та ще 16 країн. Крім того, низка держав відмовилася транслювати відкриття Паралімпіади на знак солідарності з Україною.

Водночас російська делегація, яка вперше з 2014 року вийшла на парад націй зі своїм прапором, була освистана глядачами на арені Верони.

Українські паралімпійці натомість звернулися до вболівальників під час прямого телемосту між Італією та Україною. Спортсмени пообіцяли гідно представити країну на змаганнях попри провокації з боку країни-агресора.

Свою обіцянку вони вже підтвердили на старті змагань – українська команда здобула золоту медаль у першій же гонці з парабіатлону.

Нагадаємо

Збірна України остаточно сформувала заявку на Паралімпійські ігри-2026, виборовши 25 ліцензій, що є найкращим показником в історії. 35 атлетів змагатимуться у чотирьох видах спорту, включаючи дев'ять дебютантів.

Андрій Тимощенков

СуспільствоСпорт
Війна в Україні
Білорусь
Європейський Союз
Італія
Україна