Флаг Украины вынесли на открытии Паралимпиады-2026, несмотря на бойкот украинской сборной

Флаг Украины был вынесен во время церемонии открытия XIV зимних Паралимпийских игр, несмотря на решение украинской сборной бойкотировать мероприятие. Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что национальная команда Украины отказалась участвовать в церемонии открытия в знак протеста против решения Международного паралимпийского комитета допустить к Играм-2026 спортсменов из россии и беларуси.

По информации министерства, на официальном уровне участия в церемонии также не принимали представители Европейского Союза и еще 16 стран. Кроме того, ряд государств отказался транслировать открытие Паралимпиады в знак солидарности с Украиной.

В то же время российская делегация, которая впервые с 2014 года вышла на парад наций со своим флагом, была освистана зрителями на арене Вероны.

Украинские паралимпийцы вместо этого обратились к болельщикам во время прямого телемоста между Италией и Украиной. Спортсмены пообещали достойно представить страну на соревнованиях, несмотря на провокации со стороны страны-агрессора.

Свое обещание они уже подтвердили на старте соревнований – украинская команда завоевала золотую медаль в первой же гонке по парабиатлону.

Напомним

Сборная Украины окончательно сформировала заявку на Паралимпийские игры-2026, завоевав 25 лицензий, что является лучшим показателем в истории. 35 атлетов будут соревноваться в четырех видах спорта, включая девять дебютантов.