Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого соревновательного дня
Киев • УНН
Украинские парабиатлонисты завоевали шесть наград, среди которых три золотые медали. Сборная Украины заняла первое место в зачете, опередив команду Китая.
Сборная Украины вышла в лидеры медального зачета Паралимпийских игр-2026 после завершения первого соревновательного дня. Об этом сообщает "Суспільне Спорт", пишет УНН.
Детали
В первый день соревнований Украина выступила в пяти парабиатлонных гонках. "Сине-желтой" команде удалось завоевать шесть наград.
Сразу троим украинцам удалось стать паралимпийскими чемпионами. Причем украинские парабиатлонисты завоевали награды во всех трех классах.
Медали Украины в первый день соревнований:
- "золото": Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);
- "серебро": Ярослав Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);
- "бронза": Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).
С шестью медалями, три из которых - золотые сборная Украины возглавила зачет Паралимпийских игр. По общему количеству медалей украинцы сейчас идут плечом к плечу с командой Китая.
Медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого дня:
- Украина - 6 наград (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые)
- Китай - 6 (2, 2, 2);
- Австрия - 2 (2, 0, 0);
- США - 2 (1, 1, 0);
- Германия - 4 (1, 0, 3);
- Норвегия - 1 (1, 0, 0);
- Швейцария - 1 (1, 0, 0);
- Швеция - 1 (1, 0, 0);
- Канада - 3 (0, 2, 1);
- Франция - 2 (0, 2, 0).
