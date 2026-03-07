Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого соревновательного дня

$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 15426 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 34863 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 24521 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 26587 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 45613 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 55636 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 62820 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44653 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 85105 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30421 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Авиакомпания Катара объявила о нескольких рейсах в Доху, несмотря на закрытое воздушное пространство7 марта, 11:06 • 12688 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 17410 просмотра
NASA впервые изменило орбиту астероида вокруг Солнца - случайно7 марта, 12:54 • 11955 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 15002 просмотра
Украина возобновила экспорт электроэнергии в Европу: эксперт объяснил, почему это не противоречит графикам отключений15:20 • 6008 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 48886 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 55856 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 85102 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 53134 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 60806 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Эмманюэль Макрон
Александр Стабб
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Харьков
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 15072 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 17488 просмотра
Tinder согласился выплатить $60,5 млн по иску о дискриминации по возрасту7 марта, 09:47 • 20827 просмотра
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto6 марта, 18:52 • 22550 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video6 марта, 15:48 • 22719 просмотра
Техника
Фильм
Золото
MIM-104 Patriot
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого соревновательного дня

Киев • УНН

 • 622 просмотра

Украинские парабиатлонисты завоевали шесть наград, среди которых три золотые медали. Сборная Украины заняла первое место в зачете, опередив команду Китая.

Украина возглавила медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого соревновательного дня

Сборная Украины вышла в лидеры медального зачета Паралимпийских игр-2026 после завершения первого соревновательного дня. Об этом сообщает "Суспільне Спорт", пишет УНН.

Детали

В первый день соревнований Украина выступила в пяти парабиатлонных гонках. "Сине-желтой" команде удалось завоевать шесть наград.

Сразу троим украинцам удалось стать паралимпийскими чемпионами. Причем украинские парабиатлонисты завоевали награды во всех трех классах.

Медали Украины в первый день соревнований:

  • "золото": Тарас Радь (биатлон, спринт, класс сидя), Александра Кононова (биатлон, спринт, класс стоя), Александр Казик (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);
    • "серебро": Ярослав Решетинский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения);
      • "бронза": Людмила Ляшенко (биатлон, спринт, класс стоя), Анатолий Ковалевский (биатлон, спринт, класс с нарушениями зрения).

        С шестью медалями, три из которых - золотые сборная Украины возглавила зачет Паралимпийских игр. По общему количеству медалей украинцы сейчас идут плечом к плечу с командой Китая.

        Медальный зачет Паралимпиады-2026 после первого дня:

        • Украина - 6 наград (3 золотые, 1 серебряная, 2 бронзовые)
          • Китай - 6 (2, 2, 2);
            • Австрия - 2 (2, 0, 0);
              • США - 2 (1, 1, 0);
                • Германия - 4 (1, 0, 3);
                  • Норвегия - 1 (1, 0, 0);
                    • Швейцария - 1 (1, 0, 0);
                      • Швеция - 1 (1, 0, 0);
                        • Канада - 3 (0, 2, 1);
                          • Франция - 2 (0, 2, 0).

                            Флаг Украины вынесли на открытии Паралимпиады-2026, несмотря на бойкот украинской сборной07.03.26, 15:37 • 3378 просмотров

                            Ольга Розгон

                            Спорт
                            Золото
                            Австрия
                            Швейцария
                            Канада
                            Франция
                            Швеция
                            Норвегия
                            Германия
                            Китай
                            Соединённые Штаты
                            Украина