Зеленський оцінив участь росіян та успіхи українців у Паралімпіаді 2026 року

Президент України Володимир Зеленський прокоментував участь у Паралімпійських іграх українців, а також росіян під своїми прапорами вперше з 2014 року. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону, передає УНН.

Деталі

Як зазначив Зеленський, участь у великих спортивних подіях - це спосіб посилити свій вплив, адже аудиторія, до якої можна звернутися, дуже велика. За його словами, росії потрібно, щоб там був її прапор, а також - перемоги, щоб показати, що вона не ізольована від світу, попри агресію проти України.

Зеленський зазначив, що Україна має діяти проти росіян тими інструментами, які наявні в неї.

Ми порушуємо цю тему щоразу, коли це доречно. Ми намагаємося згуртувати союзників проти рішень Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету, які дозволяють участь росіян - заявив глава держави.

Також він наголосив на тому, що українські спортсмени на Паралімпійських іграх, серед яких є й ветерани російсько-української війни - дуже сильні.

Перемоги, яких вони досягають, і медалі, які вони привозять, важливі не лише для них, а й для України як держави. Вони роблять велику справу, адже це також удар по росіянах. Сподіваюся, ми переможемо - заявив Зеленський.

Нагадаємо

Збірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня. Українські парабіатлоністи вибороли шість нагород, серед яких три золоті медалі.