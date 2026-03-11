Зеленський оцінив участь росіян та успіхи українців у Паралімпіаді 2026 року
Київ • УНН
Президент назвав допуск рф спробою уникнути ізоляції та закликав союзників до тиску на МОК. Українські паралімпійці вже очолили загальний медальний залік.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував участь у Паралімпійських іграх українців, а також росіян під своїми прапорами вперше з 2014 року. Про це він заявив в інтерв’ю журналісту Кейліну Робертсону, передає УНН.
Деталі
Як зазначив Зеленський, участь у великих спортивних подіях - це спосіб посилити свій вплив, адже аудиторія, до якої можна звернутися, дуже велика. За його словами, росії потрібно, щоб там був її прапор, а також - перемоги, щоб показати, що вона не ізольована від світу, попри агресію проти України.
Зеленський зазначив, що Україна має діяти проти росіян тими інструментами, які наявні в неї.
Ми порушуємо цю тему щоразу, коли це доречно. Ми намагаємося згуртувати союзників проти рішень Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародного паралімпійського комітету, які дозволяють участь росіян
Також він наголосив на тому, що українські спортсмени на Паралімпійських іграх, серед яких є й ветерани російсько-української війни - дуже сильні.
Перемоги, яких вони досягають, і медалі, які вони привозять, важливі не лише для них, а й для України як держави. Вони роблять велику справу, адже це також удар по росіянах. Сподіваюся, ми переможемо
Нагадаємо
Збірна України вийшла у лідери медального заліку Паралімпійських ігор-2026 після завершення першого змагального дня. Українські парабіатлоністи вибороли шість нагород, серед яких три золоті медалі.