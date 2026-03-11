$43.860.0351.040.33
15:03 • 3170 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 8006 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 10536 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 14529 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22867 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 33105 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32220 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44186 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119638 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87574 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
В МИД и Минспорта решительно осудили пренебрежение Международного паралимпийского комитета к украинским спортсменам

Киев • УНН

 • 122 просмотра

МИД и Минспорта осудили решение МПК допустить россиян под флагами и ограничить украинскую символику. Действия комитета назвали аморальными и позорными.

В МИД и Минспорта решительно осудили пренебрежение Международного паралимпийского комитета к украинским спортсменам

Украина решительно осуждает полное пренебрежение Международного паралимпийского комитета к нашей стране и спортсменам. Решение МПК открыто встать на сторону РФ в ее геноцидной войне против Украины будущие поколения назовут позором. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Андрея Сибиги и министра молодежи и спорта Матвея Бидного относительно недопустимой дискриминации Украины на Паралимпийских играх 2026, передает УНН.

Детали

В заявлении указано, что Международный паралимпийский комитет не только допустил запятнанные кровью российские и белорусские флаги, но и пытается запретить украинскую символику и даже желто-голубые цвета.

Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф11.03.26, 12:48 • 12719 просмотров

Мы решительно осуждаем полное пренебрежение МПК к нашей стране и спортсменам. Решение Комитета открыто встать на сторону России в ее геноцидной войне против Украины аморально и противоречит всем принципам Олимпизма и нормам человечности. Будущие поколения назовут эти решения так, как они этого заслуживают: позор 

- подчеркнули Сибига и Бидный.

Напомним

Национальный паралимпийский комитет Украины обнародовал заявление относительно дискриминационного, пренебрежительного и недопустимого отношения к национальной сборной Украины и украинским болельщикам на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал участие в Паралимпийских играх украинцев, а также россиян под своими флагами впервые с 2014 года.

Антонина Туманова

СпортПолитика