В МИД и Минспорта решительно осудили пренебрежение Международного паралимпийского комитета к украинским спортсменам

Украина решительно осуждает полное пренебрежение Международного паралимпийского комитета к нашей стране и спортсменам. Решение МПК открыто встать на сторону РФ в ее геноцидной войне против Украины будущие поколения назовут позором. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Андрея Сибиги и министра молодежи и спорта Матвея Бидного относительно недопустимой дискриминации Украины на Паралимпийских играх 2026, передает УНН.

Детали

В заявлении указано, что Международный паралимпийский комитет не только допустил запятнанные кровью российские и белорусские флаги, но и пытается запретить украинскую символику и даже желто-голубые цвета.

Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф

Мы решительно осуждаем полное пренебрежение МПК к нашей стране и спортсменам. Решение Комитета открыто встать на сторону России в ее геноцидной войне против Украины аморально и противоречит всем принципам Олимпизма и нормам человечности. Будущие поколения назовут эти решения так, как они этого заслуживают: позор - подчеркнули Сибига и Бидный.

Напомним

Национальный паралимпийский комитет Украины обнародовал заявление относительно дискриминационного, пренебрежительного и недопустимого отношения к национальной сборной Украины и украинским болельщикам на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал участие в Паралимпийских играх украинцев, а также россиян под своими флагами впервые с 2014 года.