У МЗС та Мінспорту рішуче засудили зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до українських спортсменів

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 6960 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
14:45 • 14262 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
13:06 • 13771 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
12:47 • 18241 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 25680 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 34138 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
11 березня, 07:44 • 33020 перегляди
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 44375 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 120554 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 87739 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2.4м/с
46%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 50710 перегляди
Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф11 березня, 10:48 • 16059 перегляди
Угорська делегація для перевірки "Дружби" вирушила до України11 березня, 10:51 • 22895 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 18815 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 16469 перегляди
Публікації
Куди поїхати на вихідні: топ-10 цікавих локацій Житомирщини для короткої подорожіPhoto16:24 • 4796 перегляди
Конфлікт на Близькому Сході може створити профіцит зерна в Україні - експерт13:32 • 12892 перегляди
У Європі стрімко ростуть ціни на пальне, в Україні подорожчання поки стриманіше13:14 • 16470 перегляди
НАБУ і САП хочуть більше повноважень та менше контролю, незважаючи на очевидні ризики та збільшення витрат11 березня, 09:01 • 50712 перегляди
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 59326 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Олександр Сирський
Нестор Шуфрич
Андрій Кудряшов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
День народження Чака Норріса: топ фільмів зірки культових бойовиківVideo17:32 • 6 перегляди
Віталій Козловський тимчасово зупинив концерти через хворобу: що сталося з артистом15:51 • 3874 перегляди
Міккі Рурка виселили з орендованого будинку в Лос-Анджелесі після рішення суду14:04 • 8136 перегляди
"Після цього інтерв’ю я перестав її поважати": Іво Бобул різко відповів на скандальні заяви Сандулеси11:55 • 18817 перегляди
"Ми вдома": MamaRika після триденної подорожі через кілька країн повернулася до України10 березня, 17:17 • 33052 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
MIM-104 Patriot
Дипломатка

У МЗС та Мінспорту рішуче засудили зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до українських спортсменів

Київ • УНН

 • 1940 перегляди

МЗС та Мінспорту засудили рішення МПК допустити росіян під прапорами та обмежити українську символіку. Дії комітету назвали аморальними та ганебними.

У МЗС та Мінспорту рішуче засудили зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до українських спортсменів

Україна рішуче засуджує цілковиту зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до нашої країни та спортсменів. Рішення МПК відкрито стати на бік рф в її геноцидній війні проти України майбутні покоління назвуть ганьбою. Про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Андрія Сибіги та міністра молоді та спорту Матвія Бідного щодо неприпустимої дискримінації України на Паралімпійських іграх 2026, передає УНН.

Деталі

У заяві зазначено, що Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив заплямовані кров’ю російські та білоруські прапори, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-блакитні кольори.

Брали участь у війні проти України - ГУР оприлюднило дані про 6-х паралімпійців рф11.03.26, 12:48 • 16078 переглядiв

Ми рішуче засуджуємо цілковиту зневагу МПК до нашої країни та спортсменів. Рішення Комітету відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним і суперечить усім принципам Олімпізму та нормам людяності. Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба 

- наголосили Сибіга та Бідний.

Нагадаємо

Національний паралімпійський комітет України оприлюднив заяву щодо дискримінаційного, зневажливого та неприпустимого ставлення до національної збірної України та українських уболівальників на зимових Паралімпійських іграх 2026 року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував участь у Паралімпійських іграх українців, а також росіян під своїми прапорами вперше з 2014 року.

Антоніна Туманова

СпортПолітика