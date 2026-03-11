У МЗС та Мінспорту рішуче засудили зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до українських спортсменів

Україна рішуче засуджує цілковиту зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до нашої країни та спортсменів. Рішення МПК відкрито стати на бік рф в її геноцидній війні проти України майбутні покоління назвуть ганьбою. Про це йдеться у спільній заяві глави МЗС Андрія Сибіги та міністра молоді та спорту Матвія Бідного щодо неприпустимої дискримінації України на Паралімпійських іграх 2026, передає УНН.

Деталі

У заяві зазначено, що Міжнародний паралімпійський комітет не лише допустив заплямовані кров’ю російські та білоруські прапори, а й намагається заборонити українську символіку та навіть жовто-блакитні кольори.

Ми рішуче засуджуємо цілковиту зневагу МПК до нашої країни та спортсменів. Рішення Комітету відкрито стати на бік Росії в її геноцидній війні проти України є аморальним і суперечить усім принципам Олімпізму та нормам людяності. Майбутні покоління назвуть ці рішення так, як вони на це заслуговують: ганьба - наголосили Сибіга та Бідний.

Нагадаємо

Національний паралімпійський комітет України оприлюднив заяву щодо дискримінаційного, зневажливого та неприпустимого ставлення до національної збірної України та українських уболівальників на зимових Паралімпійських іграх 2026 року.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував участь у Паралімпійських іграх українців, а також росіян під своїми прапорами вперше з 2014 року.