Це вже не нейтралітет — це ганьба: Лубінець різко відреагував на заборону української символіки на Паралімпіаді

Київ • УНН

 • 2578 перегляди

Омбудсмен Лубінець заявив про заборону української символіки на Паралімпіаді через політичність. Водночас росіяни та білоруси виступають із прапорами.

Це вже не нейтралітет — це ганьба: Лубінець різко відреагував на заборону української символіки на Паралімпіаді

Світ дозволяє символіку країни-агресора, але забороняє український прапор на змаганні у Мілані. Це вже не нейтралітет — це ганьба. Так уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на дії профільних комітетів Паралімпійських ігор, передає УНН.

Я чесно не розумію, як у 2026 році світ може так цинічно поводитися з країною, що 12-й рік убиває та катує цивільних. Яка здійснила збройну агресію та напала на мирну країну 

- зазначив Лубінець.

За його словами, українським спортсменам заборонили форму із зображенням мапи України, оскільки її нібито визнали "політичною". Також уболівальникам не дозволяли приносити українські прапори на трибуни.

"На Паралімпійських іграх українським спортсменам заборонили форму з мапою України, бо вона нібито "політична". Нашим уболівальникам не дозволяли проносити українські прапори на трибуни", – написав Лубінець.

Водночас, за його словами, російські та білоруські спортсмени можуть виступати із національною символікою.

"Зате російські та білоруські спортсмени можуть виступати зі своїми прапорами, кольорами та навіть слухати свій гімн у разі перемоги. Це нонсенс", – наголосив омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що така практика не має нічого спільного з нейтралітетом.

"Це вже не нейтралітет – це лицемірство", – заявив він.

Уповноважений також закликав профільні комітети Олімпійських і Паралімпійських ігор переглянути свою політику щодо символіки та зробити публічну заяву із засудженням дій росії.

"Закликаю профільні комітети переглянути свою політику та зробити публічну заяву, у якій засудити дії росії, а також закликати припинити обстріли мирних міст і звільнити українських спортсменів з російського полону", – додав Лубінець.

Нагадаємо

Національний паралімпійський комітет України і національна паралімпійська команда України заявили, що з самого початку XIV зимових Паралімпійських ігор національна паралімпійська команда України, її спортсмени і тренери зазнають систематичного тиску з боку представників Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) та оргкомітету Ігор. 

У МЗС та Мінспорту рішуче засудили зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до українських спортсменів11.03.26, 18:00 • 3980 переглядiв

Андрій Тимощенков

СпортПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Білорусь
Верховна Рада України
Мілан
Україна