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кремль теряет управляемость, чиновники и депутаты начали противоречить путину - разведка

Киев • УНН

 • 1646 просмотра

Центробанк и депутаты рф начали публично противоречить заявлениям путина. "вциом" прекратил публикацию данных о рейтинге доверия к главе кремля.

кремль теряет управляемость, чиновники и депутаты начали противоречить путину - разведка

В россии становятся все более заметными признаки внутренних разногласий во властной вертикали. Представители Центробанка публично не согласились с оценками владимира путина относительно экономической ситуации, а депутат Госдумы выступил с резкой критикой власти, что может свидетельствовать о росте напряженности внутри российской политической системы. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

На россии все заметнее становятся признаки ослабления контроля путина над построенной им вертикалью власти. Два эпизода последних дней – публичное расхождение с центробанком и резкая критика со стороны депутата госдумы – свидетельствуют о росте напряженности внутри системы, которая долгое время позиционировала себя как монолитная и стабильная

- говорится в сообщении.

путин заявил, что у власти есть основания для дальнейшего снижения ключевой ставки благодаря замедлению инфляции. По данным росстата, в мае годовой показатель замедлился до 5,31% с 5,58% месяцем ранее. Однако заместитель главы центробанка алексей заботкин фактически опроверг эту оценку, подчеркнув, что данные за один месяц не формируют устойчивого тренда. Более того, в течение первой недели июня инфляционное давление снова усилилось.

В центробанке также указывают на дополнительные риски для ценовой стабильности. Рост нефтегазовых доходов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана поддержал курс рубля, однако этот эффект носит временный характер. В то же время дорожающая нефть способна ускорить инфляцию из-за повышения стоимости товаров и логистики.

российские компании накопили более 117 млрд долларов долгов - разведка13.06.26, 16:04 • 4259 просмотров

Ключевым фактором остается война против Украины. Бюджетные расходы продолжают стремительно расти: за первые четыре месяца 2026 года федеральный бюджет потратил 17,6 трлн рублей, что на 40% превышает объем, заложенный на весь год. В таких условиях центробанк вынужден удерживать жесткую монетарную политику, фактически компенсируя бюджетную экспансию высокими процентными ставками. Следствием становится замедление экономической активности в гражданских секторах.

На этом фоне необычно резко прозвучала критика со стороны депутата госдумы вячеслава мархаева из фракции кпрф. В обращении, посвященном войне против Украины, он связал демографический спад, рост атак на российские города и многочисленные коррупционные скандалы с "неэффективным руководством". мархаев призвал отказаться от показательных форумов, сдержать рост тарифов, усилить ответственность чиновников и представить обществу публичный план завершения войны.

Его выступление стало одним из самых острых публичных сигналов недовольства со стороны некогда "карманной" оппозиции с начала полномасштабного вторжения. Депутат предупредил о риске социального взрыва и прямо возложил ответственность за ситуацию на действующую власть.

Дополнительным индикатором проблем для кремля стало решение "вциом" прекратить публикацию рейтинга доверия путину. На фоне ухудшения экономической ситуации и затяжной войны российские власти все чаще выбирают контроль над информацией вместо публичного объяснения негативных тенденций.

рф усиливает ПВО вокруг москвы, оставляя приграничные регионы без защиты — разведка17.06.26, 12:02 • 2072 просмотра

Ольга Розгон

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