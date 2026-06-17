В россии усиливают систему противовоздушной обороны вокруг московской области, в то время как в приграничных регионах, в частности в белгородской области, фиксируют ухудшение ситуации с восстановлением инфраструктуры и уровнем безопасности. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

В середине мая российские власти начали дополнительно усиливать оборону московской области. Планируют построить еще семь новых позиций для зенитных ракетно-пушечных комплексов "панцирь". В то же время в приграничных регионах рф ситуация выглядит совсем иначе. В белгородской области власти не то что забыли о ПВО, но и прекратили восстановление поврежденных домов - говорится в сообщении.

В частности, жители грайворонского округа рассказывают, что ранее поврежденные дома ремонтировали даже после повторных ударов, однако сейчас помогать с этим прекратили. россияне самостоятельно ремонтируют жилье, ликвидируют последствия пожаров и помогают эвакуировать раненых, так как экстренные службы отказываются приезжать.

глава администрации грайворонского округа дмитрий панков заявил, что знает о проблеме, но объяснил отсутствие восстановительных работ "напряженной оперативной обстановкой".

В то же время новый губернатор белгородщины александр шуваев получает недовольство местных жителей за невыполнение обещания вернуть нормальный мобильный интернет. К этой проблеме добавилась новая – ряд микрорайонов белгородского округа из-за повреждения магистрального оптоволоконного кабеля остался еще и без домашнего интернета. Сроки восстановления неизвестны. А учитывая то, что СВРУ уже сообщала, что у шуваева нет никакого опыта гражданского управления, существует высокая вероятность, что белгородщина будет и без ПВО, и без нормального интернета.

В результате ситуация выглядит цинично: российские власти мгновенно сосредотачивают ресурсы на защите москвы и элитных районов вокруг столицы, но собственных граждан в приграничных областях фактически бросают на произвол судьбы - добавили в разведке.

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