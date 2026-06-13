российские компании накопили более 117 млрд долларов долгов - разведка
Киев • УНН
Просроченная задолженность бизнеса рф превысила 117,5 млрд долларов или 3,8% ВВП. Наибольшие проблемы возникли в добывающей и обрабатывающей промышленности.
Объем просроченной дебиторской задолженности российского корпоративного сектора превысил 117,5 млрд долларов. Наибольшие проблемы с платежами зафиксированы в добывающей, обрабатывающей промышленности и торговле. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
По информации разведки, по состоянию на конец февраля 2026 года доля просроченных платежей в корпоративном секторе россии достигла 6,7%, что эквивалентно около 3,8% российского ВВП. Такие данные приведены в "Обзоре финансовой стабильности" Центробанка рф за четвертый квартал 2025 года и первый квартал 2026 года.
Самая сложная ситуация наблюдается в добывающей отрасли, где доля просроченной задолженности превысила 8%. В обрабатывающей промышленности и сфере торговли этот показатель приближается к 7%.
В СВР отмечают, что именно эти отрасли российские власти традиционно называют фундаментом своей военной экономики.
В то же время российский Центробанк заявляет об отсутствии системных рисков для финансовой стабильности, хотя признает ухудшение финансового состояния корпоративного сектора.
По данным разведки, все больше компаний в россии используют отсрочку платежей как альтернативу банковскому кредитованию. Таким образом, обычные коммерческие операции фактически превращаются в межкорпоративные кредиты, что позволяет поддерживать текущую деятельность без привлечения банковских займов.
В СВР подчеркивают, что такая практика лишь откладывает решение проблемы и создает дополнительное давление на бизнес. Из-за дефицита ликвидности предприятия вынуждены все больше полагаться на дорогое краткосрочное финансирование, сокращая инвестиционные программы.
Особенно уязвимым остается малый и средний бизнес, поскольку крупные компании, задерживая расчеты, перекладывают собственные финансовые трудности на поставщиков и подрядчиков.
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