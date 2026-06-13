российские компании накопили более 117 млрд долларов долгов - разведка

путин признал провалы армии рф и успехи ВСУ на день россии - ISW

путин признал провалы армии рф и успехи ВСУ на день россии - ISW

путин признал провалы армии рф и успехи ВСУ на день россии - ISW

путин признал провалы армии рф и успехи ВСУ на день россии - ISW