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Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях

Киев • УНН

 • 2846 просмотра

россия усилила атаки на автозаправочные станции в прифронтовых областях, что создает риски для военной логистики. Украина имеет больше возможностей для симметричного ответа по топливной инфраструктуре рф.

Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях

россия в последнее время значительно активизировала удары по автозаправочным станциям в прифронтовых областях. Такие атаки создают риски не только для гражданских, но и для военной логистики. В то же время Украина имеет значительно больше возможностей для симметричного ответа по топливной инфраструктуре приграничных регионов рф. Об этом в интервью УНН заявил военный эксперт Александр Коваленко.

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Удары по АЗС создают проблемы для военной логистики, но имеют и пропагандистскую цель

В последние недели российские войска все чаще атакуют автозаправочные станции вблизи линии фронта. По мнению Коваленко, такие удары действительно могут влиять на обеспечение украинских подразделений, однако у них есть еще одна важная составляющая – информационно-пропагандистская.

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"Да, это опасно, поскольку военные также пользуются украинскими АЗС. Если мы говорим о ближней тыловой логистике, то возникает вполне практическая проблема: ты движешься по маршруту и не можешь заправить бронеавтомобиль или другую технику. Но для россиян такие удары прежде всего имеют пропагандистский характер. Они хотят показать, что если Украина бьет по их НПЗ и в россии возник топливный кризис, то якобы такая же ситуация происходит и у нас. На самом деле это разные вещи. Если возле украинских АЗС возникают очереди, то это из-за сокращения количества работающих станций, а не из-за дефицита топлива. В россии же проблема именно в топливном кризисе", – сказал Коваленко.

Он добавил, что удары по украинским АЗС россияне наносили и раньше, однако сейчас их интенсивность возросла именно из-за проблем топливной отрасли внутри самой рф.

Прифронтовые АЗС нужно было защищать еще раньше

По словам эксперта, риски для топливной инфраструктуры были очевидны давно. В то же время элементарные средства защиты далеко не везде были установлены.

"АЗС в прифронтовых районах или на территориях, куда могут долетать FPV-дроны и другие средства поражения, нужно было защищать еще раньше. Самый простой базовый вариант – это противодроновые сетки. Это пассивный, но эффективный элемент защиты. К сожалению, этого массово сделано не было. Я мог говорить о такой угрозе намного раньше, но сознательно не поднимал тему, чтобы не подсказывать врагу возможное направление ударов. Однако сейчас мы видим, что зона риска примерно до 50 километров от линии фронта или границы стала очевидной. Именно там россияне и будут пытаться максимально уничтожать автозаправочные станции", – отметил он.

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Коваленко не исключает, что для таких ударов оккупанты все активнее будут применять не только FPV-дроны, но и ударные беспилотники типа Shahed.

Украина может создать России "АЗС-локдаун" в приграничных областях

Эксперт убежден, что если россия делает ставку на удары по топливной инфраструктуре, то Украина имеет значительно более широкие возможности для аналогичных действий. По его словам, украинские Силы обороны способны работать как по ближнему тылу противника, так и по средней тыловой зоне.

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"В эту игру можно играть вдвоем. Если россияне решили масштабировать удары по нашим АЗС, то Украина имеет значительно больше возможностей ответить. Мы можем фактически организовать россиянам полное уничтожение работающих АЗС в Белгородской, Курской и Брянской областях. Один из важных элементов создания безопасной зоны на территории россии – это отсутствие работающей топливной инфраструктуры на глубину более 50 километров от границы. Тогда российская военная техника также не будет иметь возможности быстро пополнять запасы топлива. И именно в этом направлении Украина имеет значительно большие возможности, чем россия", – подчеркнул Коваленко.

Военные также пользуются обычными АЗС

Комментируя заявления властных источников о том, что военные якобы не пользуются обычными автозаправочными станциями, эксперт отметил, что на практике ситуация выглядит иначе. По его словам, значительное количество транспорта украинских военных регулярно заправляется именно на гражданских АЗС.

"Можно говорить все что угодно, но правда остается правдой. Военные используют не только специализированные бензовозы. Есть бронеавтомобили, есть гражданские автомобили, пикапы, которых в войсках очень много. Если нужно оперативно дозаправить технику, никто не будет ждать специального топливозаправщика. Ее заправляют на обычной автозаправочной станции. Именно поэтому удары по АЗС действительно могут влиять и на военную логистику, а не только создавать неудобства гражданским", – резюмировал Коваленко.

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Андрей Тимощенков

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