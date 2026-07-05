Число пострадавших в Изюме возросло до четырех после ракетного удара рф по АЗС
Киев • УНН
российские войска 5 июля нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме, погиб 19-летний мужчина. Пострадали четыре женщины в возрасте 39, 42, 48 и 61 год, повреждено семь автомобилей.
Количество пострадавших в Изюме Харьковской области в результате российской атаки 5 июля увеличилось до 4 человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
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5 июля российские войска нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в городе Изюм. В результате вражеской атаки погиб 19-летний мужчина. Пострадали женщины 39, 42, 48 и 61 года. Потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу
Кроме того, по данным полиции, в результате обстрела повреждено здание автозаправочной станции и семь транспортных средств.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Изюмского районного управления полиции, криминалисты, взрывотехники и спасатели.
Напомним
В воскресенье, 5 июля, российские войска нанесли удар по городу Изюм Харьковской области. Один человек погиб, также сообщалось о трех раненых.