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Число пострадавших в Изюме возросло до четырех после ракетного удара рф по АЗС

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

российские войска 5 июля нанесли ракетный удар по АЗС в Изюме, погиб 19-летний мужчина. Пострадали четыре женщины в возрасте 39, 42, 48 и 61 год, повреждено семь автомобилей.

Число пострадавших в Изюме возросло до четырех после ракетного удара рф по АЗС
Фото: Национальная полиция Украины

Количество пострадавших в Изюме Харьковской области в результате российской атаки 5 июля увеличилось до 4 человек. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Подробности

5 июля российские войска нанесли ракетный удар по автозаправочной станции в городе Изюм. В результате вражеской атаки погиб 19-летний мужчина. Пострадали женщины 39, 42, 48 и 61 года. Потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены в больницу

- говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, в результате обстрела повреждено здание автозаправочной станции и семь транспортных средств.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Изюмского районного управления полиции, криминалисты, взрывотехники и спасатели.

Напомним

В воскресенье, 5 июля, российские войска нанесли удар по городу Изюм Харьковской области. Один человек погиб, также сообщалось о трех раненых.

Алла Киосак

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