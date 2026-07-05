В Николаевской области из-за атаки дронов загорелась АЗС, ранена женщина

В Николаевском районе в результате атаки дронов возник пожар на территории автозаправочной станции, есть пострадавшая. Об этом говорится в сообщении главы Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Кима, российские беспилотники типа "шахед" нанесли удар по объекту инфраструктуры. В результате этого было повреждено здание автозаправочной станции и произошел пожар.

"В результате атаки "Шахедов" ранена женщина. Повреждено здание АЗС, произошел пожар", – говорится в сообщении.

Глава области отметил, что раненую женщину госпитализировали.

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