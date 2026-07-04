россияне атаковали АЗС в Сумах, есть пострадавшие
Киев • УНН
Вечером 4 июля россияне атаковали АЗС в Сумах. Известно о 3 пострадавших, пожар ликвидирован спасателями.
Россияне вечером в субботу, 4 июля, в очередной раз атаковали одну из АЗС города Сумы. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что известно о 3 пострадавших в результате удара.
Вспыхнул пожар, существовала угроза распространения огня. Спасатели, несмотря на угрозы повторных ударов, ликвидировали все очаги горения
Напомним
В Сумах объявлен День траура после атаки РФ управляемыми авиабомбами 3 июля. Погибло четверо человек, среди которых женщина и ее 5-летняя дочь, ранены 33 человека.
В Сумах вводят дополнительное оповещение об угрозе КАБов04.07.26, 20:52 • 2066 просмотров