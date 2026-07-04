В Сумах вводят дополнительное оповещение об угрозе КАБов
Киев • УНН
В Сумах внедряют дополнительное оповещение об угрозе управляемых авиабомб. При опасности через громкоговорители будет звучать сообщение "Внимание! КАБы на город. Все в укрытие!".
В Сумах вводят дополнительное оповещение об угрозе КАБов. Решение оперативно проработали вместе с военными, общиной и соответствующими службами. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает УНН.
В случае непосредственной угрозы применения управляемых авиабомб по городу через громкоговорители будет звучать дополнительное сообщение: "Внимание! КАБы на город. Все в укрытие!"
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По словам главы Сумской ОВА, это не заменяет воздушную тревогу и сообщение Воздушных сил. Это дополнительный уровень информирования, который должен помочь людям быстрее среагировать и перейти в безопасное место.
Услышав такое сообщение, просим немедленно пройти в ближайшее укрытие или другое безопасное место
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