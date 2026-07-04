Сибига после удара по Сумам призвал партнеров усилить давление на россию и предоставить Украине больше ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский авиаудар по Сумам, заявив, что москва в очередной раз демонстрирует нежелание прекращать войну. Он призвал международных партнеров усилить поддержку Украины, в частности предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и ввести более жесткие санкции против рф. Об этом Сибига написал в соцсети X, передает УНН.

Глава МИД подчеркнул, что россия нанесла удар авиабомбой по центру города, в результате чего погибли мирные жители, среди которых есть ребенок, а десятки человек получили ранения.

Москва давно перестала даже притворяться, что различает военные цели и жилые кварталы. Она бомбит многоквартирные дома посреди ночи, потому что считает, что может делать это безнаказанно. Тем, кто до сих пор верит, что россию можно убедить остановиться словами, стоит посмотреть на то, что произошло сегодня в Сумах