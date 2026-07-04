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Сибига после удара по Сумам призвал партнеров усилить давление на россию и предоставить Украине больше ПВО

Киев • УНН

 • 880 просмотра

Андрей Сибига отреагировал на авиаудар по Сумам, в результате которого погибли мирные жители, в том числе ребенок. Он призвал партнеров предоставить Украине дополнительные системы ПВО и усилить санкции против рф.

Сибига после удара по Сумам призвал партнеров усилить давление на россию и предоставить Украине больше ПВО

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на российский авиаудар по Сумам, заявив, что москва в очередной раз демонстрирует нежелание прекращать войну. Он призвал международных партнеров усилить поддержку Украины, в частности предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и ввести более жесткие санкции против рф. Об этом Сибига написал в соцсети X, передает УНН.

Глава МИД подчеркнул, что россия нанесла удар авиабомбой по центру города, в результате чего погибли мирные жители, среди которых есть ребенок, а десятки человек получили ранения.

Москва давно перестала даже притворяться, что различает военные цели и жилые кварталы. Она бомбит многоквартирные дома посреди ночи, потому что считает, что может делать это безнаказанно. Тем, кто до сих пор верит, что россию можно убедить остановиться словами, стоит посмотреть на то, что произошло сегодня в Сумах 

– заявил Сибига.

По его словам, российское руководство понимает только силу, поэтому международное сообщество должно ответить конкретными действиями.

Мир должен ответить действиями, а не словами. Украине срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны и ракеты-перехватчики. россия должна столкнуться с более жесткими санкциями, более глубокой изоляцией и все большим давлением, пока террор не перестанет быть действенным инструментом ее политики. Только так можно заставить россию остановить эту войну 

– подчеркнул министр.

В Сумах объявили траур по жертвам атаки рф авиабомбами04.07.26, 11:47 • 3316 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика