В Сумах объявили траур по жертвам атаки РФ авиабомбами
Киев • УНН
В Сумах объявлен День траура после атаки РФ управляемыми авиабомбами 3 июля. Погибли четыре человека, среди которых женщина и её 5-летняя дочь, ранены 33 человека.
В Сумах сегодня День траура по жертвам атаки РФ в ночь на 4 июля, которая унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка, сообщил в субботу глава Сумской МВА Сергей Кривошеенко в соцсетях, пишет УНН.
4 июля в Сумской общине День траура. Российский обстрел Сум управляемыми авиабомбами унес жизни 4 сумчан, среди которых мама и 5-летняя дочка. Искренние соболезнования родным и близким. Община разделяет боль утраты дорогих людей
По данным Офиса Генпрокурора, 3 июля 2026 года с 21:38 до 21:46 враг атаковал Сумскую общину пятью управляемыми авиабомбами. Под ударом оказались объекты гражданской и критической инфраструктуры.
Один из КАБов попал в центральную часть города Сумы.
В результате атаки погибли четыре человека: мужчины 64 и 56 лет, 33-летняя женщина и ее 5-летняя дочь.
Глава Сумской ОВА Олег Григоров подтвердил, что от удара российской авиабомбы по одной из центральных улиц Сум погибли четверо гражданских. Утром он сообщил, что в больнице умер мужчина, который находился в критически тяжелом состоянии после удара КАБ по Сумам. Медики боролись за его жизнь, но спасти не удалось.
Предварительно ранены 33 человека, среди них семеро детей. Среди травмированных - старшая сестра погибшей девочки, ее госпитализировали.
Повреждены 14 многоквартирных домов, медицинское учреждение, два образовательных учреждения, восемь магазинов, кафе и пять автомобилей.
Начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
За минувшие сутки, сообщили в Сумской ОВА, в результате ударов врага на территории Сумщины 5 человек погибло, в том числе 1 – ребенок, почти 60 – пострадали от вражеских обстрелов за сутки. Также зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры, жилого фонда, транспортных средств.