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Количество пострадавших от удара по Сумах возросло до 27, среди них 7 детей

Киев • УНН

 • 126 просмотра

В Сумах после удара российской авиабомбы количество пострадавших увеличилось до 27, среди них 7 детей. Врачи реанимировали мужчину с остановкой сердца, а 5-летняя девочка и её мать погибли.

Количество пострадавших от удара по Сумах возросло до 27, среди них 7 детей

Количество пострадавших в результате удара российской авиабомбы по Сумам увеличилось до 27. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, среди пострадавших - 7 детей.

В больнице медикам удалось реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце. Сейчас он в критически тяжелом состоянии. Также в крайне тяжелом состоянии - молодая женщина. Врачи борются за жизнь пострадавших. Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата - ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама - 34-летняя женщина. Старшая дочь женщины также в больнице. Ее травмы - средней тяжести. Также россияне забрали жизнь 61-летнего мужчины

- констатировал Григоров.

Напомним

Вечером в пятницу, 3 июля, российская армия атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате удара по центральной улице погибли три человека, ранена 13-летняя девочка.

В Сумах российский КАБ повредил детское учебное заведение, ранены две сотрудницы02.07.26, 16:55 • 2788 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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