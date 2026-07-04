Количество пострадавших от удара по Сумах возросло до 27, среди них 7 детей
Киев • УНН
В Сумах после удара российской авиабомбы количество пострадавших увеличилось до 27, среди них 7 детей. Врачи реанимировали мужчину с остановкой сердца, а 5-летняя девочка и её мать погибли.
Количество пострадавших в результате удара российской авиабомбы по Сумам увеличилось до 27. Об этом сообщил начальник Сумской ОВА Олег Григоров, информирует УНН.
Детали
По его словам, среди пострадавших - 7 детей.
В больнице медикам удалось реанимировать мужчину, у которого остановилось сердце. Сейчас он в критически тяжелом состоянии. Также в крайне тяжелом состоянии - молодая женщина. Врачи борются за жизнь пострадавших. Медики пытались спасти 5-летнюю девочку на месте российского удара. К сожалению, реанимационные мероприятия не дали результата - ребенок погиб. Рядом с ней погибла ее мама - 34-летняя женщина. Старшая дочь женщины также в больнице. Ее травмы - средней тяжести. Также россияне забрали жизнь 61-летнего мужчины
Напомним
Вечером в пятницу, 3 июля, российская армия атаковала Сумы беспилотниками и управляемыми авиабомбами. В результате удара по центральной улице погибли три человека, ранена 13-летняя девочка.
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