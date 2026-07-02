В Сумах российский КАБ повредил детское учебное заведение, ранены две сотрудницы

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В Сумах в результате российских ударов 2 июля пострадало учебно-воспитательное учреждение для детей. Воспитанников внутри не было, однако пострадали 2 сотрудницы учреждения - их состояние средней степени тяжести. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальников городской и областной военных администраций, Сергея Кривошеенко и Олега Григорова.

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Учебное заведение расположено в жилом секторе. Здание получило значительные повреждения, также повреждены детская площадка и дома рядом.

российские оккупанты сбросили на город КАБы, одна из которых упала на школу. Еще две авиабомбы попали по объектам инфраструктуры.

Напомним

Ранее УНН сообщало, что российский удар по Киеву в ночь на 2 июля полностью уничтожил склад сети магазинов электроники Moyo.

Кроме того, сообщалось, что в результате российских атак 2 июля есть новые обесточивания в Киеве, Донецкой, Харьковской и Запорожской областях. Больше всего потребителей осталось без света в Сумской области.