Силы беспилотных систем подтвердили поражение ключевой электроподстанции в Симферополе и двух танкеров с топливом

В Силах беспилотных систем подтвердили поражение электроподстанции «Симферопольская» и двух танкеров с топливом в Азовском море, сообщает УНН со ссылкой на информацию Командующего СБС ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди.

По его словам, с 1 по 5 июля бойцы СБС поразили 37 энергоузлов в Крыму и южных оккупированных территориях.

«Ночью 6 июля, во время массированного ракетного удара по Украине, силами и средствами Свободолюбивой Украинской Птицы 1 ОЦ СБС, 9 бата «Кайрос» 414 обр «Птицы Мадяра», 412 обр «Немезис» и «Феникс» нанесен массированный результативный удар по ключевому объекту магистральной электросети ПС 330 кВ «Симферопольская» Симферополь, АР Крым», — сообщил «Мадяр».

Он также сообщил о поражении двух танкеров в Азовском море, которые привезли бензин на полуостров. Детали этого поражения пообещал предоставить позже.

Добавим

Силы обороны Украины методично наносят удары по энергетическим объектам в оккупированном Крыму.

После атаки в ночь на 6 июля, по сообщениям местных пабликов, весь полуостров остался без электроэнергии, в некоторых районах также пропала связь.

Следует добавить, что в течение июня украинские военные с помощью middle-strike БПЛА украинского производства уже нанесли поражение по ключевым крымским мостам у Чонгара и Армянска. Удары осуществлены с помощью беспилотников FP-2 производства Fire Point и «Бегемот». По мосту, соединяющему Херсонскую область с Крымом в Чонгаре, били дважды – в ночь с 6 на 7 июня, а также в ночь на 9 июня.

Кроме того, 8 июня под ударом оказался мост, ведущий из Геническа на Арабатскую стрелку. Еще два моста через Северо-Крымский канал – в районе населенных пунктов Преображенка и Мирное у Армянска – были атакованы 11 июня.

Кроме того, в ночь на 13 июня были поражены КПП «Джанкой», железнодорожный мост и понтонная переправа.

В ночь на 22 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северо-Крымский канал.

Серия ударов по мостам и логистическим маршрутам, соединяющим временно оккупированный Крым с материковой частью Украины, стала очередным этапом украинской стратегии изоляции российской группировки на юге.