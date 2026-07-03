На Днепровщине под атакой рф снова оказалась АЗС - есть погибший и раненые

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Российские войска атаковали Криворожье в Днепропетровской области, задело АЗС, известно об одном погибшем и 5 раненых, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

Один человек погиб, пятеро получили ранения. Враг атаковал Софиевскую общину Криворожского района. Возник пожар. Повреждены АЗС и автомобили - указал Ганжа.

По его словам, трое пострадавших "тяжелые" – мужчины 59 и 38 лет и 50-летняя женщина. 63-летний мужчина в больнице в состоянии средней тяжести. Все получили ожоги. Еще одна женщина 36 лет будет приходить в себя дома.

Позже сегодня, сообщил Ганжа, прогремел еще один взрыв, который слышали в Днепре.

"Взрыв, который слышали жители Днепра, – работа наших сил ПВО", - отметил он.

В Кривом Роге от российского удара уже 7 пострадавших