В Кривом Роге от российского удара уже 7 пострадавших
Киев • УНН
В Кривом Роге повреждены предприятие, школы и дома, семеро человек пострадали. Двух женщин госпитализировали, остальные будут лечиться амбулаторно.
Количество пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу на Днепровщине накануне возросло до 7, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.
В Кривом Роге повреждены предприятие, школы, магазин, многоквартирные дома и автомобили. Семь человек пострадали
Женщины 45 и 68 лет, по его словам, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.
С вечера и до утра более 10 раз враг атаковал четыре района Днепровщины беспилотниками, артиллерией и ракетами. Десять человек получили ранения. Повреждена заправка в Криничанской громаде, указал глава ОВА.
Напомним
Враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу накануне поздно вечером.