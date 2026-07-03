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В Кривом Роге от российского удара уже 7 пострадавших

Киев • УНН

 • 1376 просмотра

В Кривом Роге повреждены предприятие, школы и дома, семеро человек пострадали. Двух женщин госпитализировали, остальные будут лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге от российского удара уже 7 пострадавших

Количество пострадавших в результате удара рф по Кривому Рогу на Днепровщине накануне возросло до 7, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа в соцсетях, пишет УНН.

В Кривом Роге повреждены предприятие, школы, магазин, многоквартирные дома и автомобили. Семь человек пострадали

- написал Ганжа.

Женщины 45 и 68 лет, по его словам, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

С вечера и до утра более 10 раз враг атаковал четыре района Днепровщины беспилотниками, артиллерией и ракетами. Десять человек получили ранения. Повреждена заправка в Криничанской громаде, указал глава ОВА.

Напомним

Враг нанес ракетные удары по Кривому Рогу накануне поздно вечером.

Юлия Шрамко

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