ССО поразили стратегический узел нефтепроводов в РФ и нефтебазу в Крыму

Силы специальных операций в серии дроновых ударов поразили узел двух российских магистральных нефтепроводов в волгоградской области рф, радиолокационную станцию в Краснодарском крае рф, и нефтебазу в оккупированном Крыму в ночь на 8 июня. Об этом сообщили в ССО, пишет УНН.

В результате атаки беспилотников подразделений Deep-strike ССО на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Красный Яр" в Волгоградской области возник пожар. Объект, расположенный более чем в 500 километрах к северо-востоку от границы Украины, принадлежит российской государственной компании "Транснефть"

Станция является ключевым узлом нефтепроводов на двух стратегических для противника направлениях: на Волгоградский НПЗ и мощный экспортный терминал "Шесхарис" в черноморском Новороссийске через нефтепровод "Куйбышев-Тихорецк". Артерия из Поволжья и Западной Сибири на юг россии функционирует именно благодаря сети нефтеперекачивающих станций и ЛПДС.

Также Deep-strike ССО поразили радиолокационную станцию на территории воинской части ВВС и ПВО в пригороде Новороссийска – поселке Кабардинка примерно в 400 км от линии боевого соприкосновения. РЛС отвечала за непрерывный контроль неба в прибрежной зоне.

Тем временем подразделения Middle-strike ССО нанесли ряд ударов по одной из ключевых нефтебаз Крыма – Atan в оккупированном Гвардейском к северу от Симферополя. На объекте насчитывается 17 топливных резервуаров различного типа, резервуары с водой, насосная станция, автомобильный и железнодорожный наливные терминалы для накопления, хранения и перевалки.

ССО продолжают поражать нефтеперерабатывающую и логистическую инфраструктуру врага для снижения его способностей вести войну против Украины