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В оккупированном Крыму после ночной остановки поездов начали отправлять их в рф только из Керчи

Киев • УНН

 • 1348 просмотра

Движение по железной дороге в Крыму было остановлено ночью. Пассажиров эвакуировали и начали везти автобусами в Керчь, откуда отправляют поезда в рф.

В оккупированном Крыму после ночной остановки поездов начали отправлять их в рф только из Керчи

Оккупанты во временно оккупированном Крыму временно останавливали движение пассажирских поездов по полуострову и теперь отправляют их в рф только из Керчи. Об этом сообщает российский "Гранд Сервис Экспресс", пишет УНН.

Детали

"Плановое движение пассажирских поездов в Крыму прекращено", - говорится в сообщении.

Это, как сообщается, якобы произошло после того, как ночью в результате атаки БПЛА был поврежден локомотив поезда москва - Симферополь.

В "Гранд Сервис Экспресс" заявили, что поезда в направлении из оккупированного Крыма в россию начнут движение из Керчи.

"В связи с тем, что движение поездов по крымской железной дороге остановлено после ночной атаки БПЛА, поезда в направлении из Крыма на материк начнут движение из Керчи. Пассажиры всех поездов, находящихся на территории Крымского полуострова, были эвакуированы", - сказано в сообщении и отмечается, что людей везли автобусами.

"В Керчь пассажиры будут отправляться автобусами. Автобусы заполняются и отправляются по мере прибытия и очередности в соответствии с расписанием поездов", – указано в сообщении.

Оккупационные власти Крыма лгут об истинных причинах дефицита горючего и продуктов на полуострове — ISW08.06.26, 06:02 • 4778 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Эвакуация
Война в Украине
Керчь
Симферополь
Крым