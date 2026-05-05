ЕСПЧ признал нарушение россией свободы собраний в Крыму - Минюст

Киев • УНН

 • 584 просмотра

ЕСПЧ осудил рф за преследование участников акции в Крыму в 2015 году. Суд подтвердил, что Украина надлежащим образом выполняет обязательства в условиях оккупации.

Европейский суд по правам человека ЕСПЧ признал нарушение россией свободы собраний в Крыму и подтвердил, что Украина выполняет свои обязательства в условиях оккупации. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, передает УНН.

Детали

Европейский суд по правам человека принял решение по делу "Шукурджиев и Кузьмин против россии и Украины", касающемуся преследования участников мирной акции во временно оккупированном Крыму. Суд установил нарушение статьи 11 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (свобода мирных собраний) со стороны рф. Речь идет о событиях 9 марта 2015 года в Симферополе, когда участников акции ко дню рождения Тараса Шевченко задержали оккупационные "органы" и привлекли к ответственности, в частности за использование символики с надписью "Крым - это Украина"

 - говорится в сообщении.

ЕСПЧ подчеркнул, что российское законодательство, распространенное на территорию Крыма, не может считаться "законом" в понимании Конвенции, поскольку его применение произошло с нарушением норм международного гуманитарного права. Суд также подтвердил существование системной практики подавления проукраинских собраний на полуострове.

В то же время суд рассмотрел жалобу заявителей против Украины относительно якобы неэффективного расследования дела и отклонил ее.

ЕСПЧ констатировал, что Украина не нарушила своих позитивных обязательств по статье 11 Конвенции, и напомнил, что государство, не осуществляющее эффективного контроля над частью своей территории, сохраняет ограниченные позитивные обязательства по Конвенции. Эти обязательства заключаются в принятии мер, к которым государство реально может прибегнуть в ситуации отсутствия контроля над частью собственной территории: дипломатических, правовых, других

- добавили в Минюсте.

Суд учел, что украинские правоохранительные органы действовали по собственной инициативе: открыли уголовное производство на основании открытых источников, установили причастных лиц, предоставили одному из заявителей статус потерпевшего и провели возможные процессуальные действия.

Проведение следственных действий непосредственно на временно оккупированной территории было объективно невозможным.

В министерстве указали, что решение ЕСПЧ имеет важное значение, поскольку:

  • подтверждает системный характер нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму со стороны рф;
    • закрепляет международно-правовую ответственность россии за такие действия;
      • подчеркивает важность инициативных действий украинских органов для защиты прав граждан на временно оккупированных территориях;
        • уточняет стандарт позитивных обязательств государства в условиях оккупации как реалистичный и учитывающий объективные ограничения.

          Напомним

          Европейский суд по правам человека начал официальную коммуникацию по делам, касающимся запрета Меджлиса крымскотатарского народа, введенного оккупационными властями Крыма в 2016 году. Обращения в Суд подали как представительные органы крымских татар, так и отдельные граждане.

          Павел Башинский

