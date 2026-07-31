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Руководителей организаций будут судить за подготовку крымских детей к службе в армии РФ

Киев • УНН

 • 4084 просмотра

Прокуроры направили в суд дело в отношении руководителей организаций, которые готовили украинских детей в Крыму к службе в армии РФ. Они получили почти 4,5 млн рублей гранта на эту деятельность.

Руководителей организаций будут судить за подготовку крымских детей к службе в армии РФ

Прокуроры АР Крым и г. Севастополя направили в суд обвинительный акт в отношении руководителей организаций "Союз пограничников Крыма", военно-патриотического клуба "Варяг" и одноименного центра морской подготовки. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

В апреле 2026 года им сообщили о подозрении в военных преступлениях, совершенных группой лиц. Кроме того, двоим из них инкриминируют оправдание вооруженной агрессии рф.

Под видом военно-патриотического воспитания обвиняемые системно готовили украинских детей в оккупированном Крыму к будущей службе в вооруженных силах государства-агрессора

- говорится в сообщении.

Школьников обучали обращению со стрелковым оружием, тактике ведения боя, военно-полевой, спасательной и легководолазной подготовке. Для них проводили стрельбы, тактические учения и военные игры, а к занятиям привлекали участников так называемой "сво".

Организаторы также агитировали детей вступать в российскую армию через прокремлевские медиа и участвовали в пропагандистских мероприятиях.

Следствие задокументировало как минимум четыре случая, когда выпускники клуба "Варяг" после достижения совершеннолетия вступили в ряды российской армии или начали работать в оккупационных правоохранительных органах.

Для развития этой деятельности в 2023 году обвиняемые получили почти 4,5 млн рублей так называемого президентского гранта, а также земельный участок в Симферополе, где обустроили учебно-тренировочный комплекс по начальной военной подготовке.

Через такие организации оккупационная власть привлекает украинских детей к военной среде, навязывает им российскую идентичность и формирует восприятие службы в армии РФ как нормы.

Оккупанты используют детей для военной пропаганды на ВОТ Украины - ЦНС22.07.26, 03:51 • 16976 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
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