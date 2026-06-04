ВСУ поразили корабль "Светляк", нефтяной терминал и еще ряд объектов - Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ

В среду, 3 июня, и в ночь на четверг, 4 июня Силы обороны Украины нанесли поражение по ряду важных объектов российской федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

Был поражен пограничный сторожевой корабль проекта 10410 (шифр "Светляк") в акватории Азовского моря. Также был поражен район сосредоточения вооружения и военной техники врага вблизи Новоегоровки на Харьковщине и пункт управления противника в районе Очеретино на Донетчине.

Кроме того, Силы обороны поразили склад боеприпасов в районе Гринталя на Донетчине и склады горюче-смазочных материалов в Симферополе и Мелитополе Запорожской области.

Но это не все: украинские войска нанесли удар по территории филиала ООО "Гефест-М" - пороховой завод "Эластик" в рязанской области. В результате возник пожар на площади более 400 квадратных метров.

По результатам дополнительного анализа результатов установлено, что 3 июня 2026 года в районе нефтяного терминала "санкт-петербург", уничтожен один резервуар и повреждены шесть резервуаров и две технические эстакады. Также подтверждено возгорание складского помещения площадью более 200 квадратных метров на предприятии по производству составных частей высокоточного вооружения "мичуринский завод "прогресс" в тамбовской области - сообщили в Генеральном штабе.

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