В оккупированном Крыму объявили масштабные отключения света из-за «аварийно-восстановительных работ»
Киев • УНН
В Симферополе и более чем 20 населённых пунктах Крыма свет отключат с 8:00 до 18:00 из-за аварийно-восстановительных работ. Причину не уточнили.
В оккупированном Крыму 31 августа объявили об отключении электроэнергии в Симферополе и ряде населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов. Оккупационные власти объясняют ограничения проведением «аварийно-восстановительных работ», пишет УНН.
Детали
Согласно опубликованному сообщению, электроэнергию планируют отключить с 8:00 до 18:00. В Симферополе без света должны остаться десятки улиц, переулков и проездов, а также микрорайон Жигулина Роща.
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Ограничения также охватывают более 20 населённых пунктов Симферопольского района, среди которых Гвардейское, Мирное, Молодёжное, Новоандреевка, Новосёловка и другие. В Бахчисарайском районе в сообщении указано Береговое.
Причину аварийных работ не уточняют
В сообщении не указано, что именно стало причиной проведения масштабных «аварийно-восстановительных работ».
В то же время отключения происходят на фоне украинских атак по военным и другим объектам российских оккупантов на полуострове. В настоящее время подтверждённых данных о прямой связи между этими атаками и объявленными отключениями нет.
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