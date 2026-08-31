В оккупированном Крыму объявили масштабные отключения света из-за «аварийно-восстановительных работ»

В оккупированном Крыму 31 августа объявили об отключении электроэнергии в Симферополе и ряде населённых пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов. Оккупационные власти объясняют ограничения проведением «аварийно-восстановительных работ», пишет УНН.

Детали

Согласно опубликованному сообщению, электроэнергию планируют отключить с 8:00 до 18:00. В Симферополе без света должны остаться десятки улиц, переулков и проездов, а также микрорайон Жигулина Роща.

На аэродроме «Гвардейское» в оккупированном Крыму зафиксировали пожары

Ограничения также охватывают более 20 населённых пунктов Симферопольского района, среди которых Гвардейское, Мирное, Молодёжное, Новоандреевка, Новосёловка и другие. В Бахчисарайском районе в сообщении указано Береговое.

Причину аварийных работ не уточняют

В сообщении не указано, что именно стало причиной проведения масштабных «аварийно-восстановительных работ».

В то же время отключения происходят на фоне украинских атак по военным и другим объектам российских оккупантов на полуострове. В настоящее время подтверждённых данных о прямой связи между этими атаками и объявленными отключениями нет.

Оккупированная часть Херсонской области более суток без электроснабжения после ударов по подстанциям