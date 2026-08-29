На аэродроме «Гвардейское» в оккупированном Крыму зафиксировали пожары
Киев • УНН
В оккупированном Крыму после взрыва на аэродроме «Гвардейское» спутники зафиксировали пожары. рф использует его для запуска «Шахедов».
В северной части военного аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму зафиксировали пожары после взрыва, прогремевшего поздно вечером 28 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съёмки, пишет УНН.
Детали
По информации мониторинговой группы, очаги пожара заметили в северной части территории аэродрома.
Ранее подписчик канала сообщил, что около 23:56 в районе «Гвардейского» прогремел взрыв, после которого было видно красное зарево.
В «Крымском ветре» отмечают, что российские войска используют аэродром «Гвардейское», в частности, для запуска ударных беспилотников типа «Шахед»/«Герань» по территории Украины.
Официальной информации о причинах пожаров и возможных повреждениях на аэродроме пока нет.
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