На аэродроме «Гвардейское» в оккупированном Крыму зафиксировали пожары

В северной части военного аэродрома «Гвардейское» во временно оккупированном Крыму зафиксировали пожары после взрыва, прогремевшего поздно вечером 28 августа. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съёмки, пишет УНН.

Детали

По информации мониторинговой группы, очаги пожара заметили в северной части территории аэродрома.

Ранее подписчик канала сообщил, что около 23:56 в районе «Гвардейского» прогремел взрыв, после которого было видно красное зарево.

В «Крымском ветре» отмечают, что российские войска используют аэродром «Гвардейское», в частности, для запуска ударных беспилотников типа «Шахед»/«Герань» по территории Украины.

Официальной информации о причинах пожаров и возможных повреждениях на аэродроме пока нет.

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