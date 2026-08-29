На аеродромі "Гвардійське" в окупованому Криму зафіксували пожежі

У північній частині військового аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму зафіксували пожежі після вибуху, який пролунав пізно ввечері 28 серпня. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на дані супутникової зйомки, пише УНН.

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За інформацією моніторингової групи, осередки пожежі помітили у північній частині території аеродрому.

Раніше підписник каналу повідомляв, що близько 23:56 у районі "Гвардійського" пролунав вибух, після якого було видно червону заграву.

У "Кримському вітрі" зазначають, що російські війська використовують аеродром "Гвардійське", зокрема, для запуску ударних безпілотників типу "Шахед"/"Герань" по території України.

Офіційної інформації про причини пожеж та можливі пошкодження на аеродромі наразі немає.

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