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На аеродромі "Гвардійське" в окупованому Криму зафіксували пожежі

Київ • УНН

 • 1366 перегляди

В окупованому Криму після вибуху на аеродромі «Гвардійське» супутники зафіксували пожежі. рф використовує його для запуску «Шахедів».

На аеродромі "Гвардійське" в окупованому Криму зафіксували пожежі

У північній частині військового аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму зафіксували пожежі після вибуху, який пролунав пізно ввечері 28 серпня. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на дані супутникової зйомки, пише УНН.

Деталі

За інформацією моніторингової групи, осередки пожежі помітили у північній частині території аеродрому.

Раніше підписник каналу повідомляв, що близько 23:56 у районі "Гвардійського" пролунав вибух, після якого було видно червону заграву.

У "Кримському вітрі" зазначають, що російські війська використовують аеродром "Гвардійське", зокрема, для запуску ударних безпілотників типу "Шахед"/"Герань" по території України.

Офіційної інформації про причини пожеж та можливі пошкодження на аеродромі наразі немає.

Окупована частина Херсонщини понад добу без електропостачання після ударів по підстанціях29.08.26, 04:55 • 20244 перегляди

Степан Гафтко

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