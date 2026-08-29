На аеродромі "Гвардійське" в окупованому Криму зафіксували пожежі
Київ • УНН
В окупованому Криму після вибуху на аеродромі «Гвардійське» супутники зафіксували пожежі. рф використовує його для запуску «Шахедів».
У північній частині військового аеродрому "Гвардійське" в тимчасово окупованому Криму зафіксували пожежі після вибуху, який пролунав пізно ввечері 28 серпня. Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер" із посиланням на дані супутникової зйомки, пише УНН.
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За інформацією моніторингової групи, осередки пожежі помітили у північній частині території аеродрому.
Раніше підписник каналу повідомляв, що близько 23:56 у районі "Гвардійського" пролунав вибух, після якого було видно червону заграву.
У "Кримському вітрі" зазначають, що російські війська використовують аеродром "Гвардійське", зокрема, для запуску ударних безпілотників типу "Шахед"/"Герань" по території України.
Офіційної інформації про причини пожеж та можливі пошкодження на аеродромі наразі немає.
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